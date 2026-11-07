Chương trình có sự tham gia của các KOL, KOC trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo 8 xã: Mường Ảng, Nà Tấu, Pu Nhi, Búng Lao, Thanh Nưa, Mường Pồn, Mường Phăng và Mường Lạn.

Lãnh đạo xã Mường Ảng tham gia phiên livestream quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương.

Tại phiên livestream, 24 sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương như: Cà phê, thịt trâu gác bếp, tảo xoắn, mây tre đan… được giới thiệu, quảng bá trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Thông qua hình thức giới thiệu trực quan, kết hợp chia sẻ về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và giá trị đặc trưng của từng sản phẩm, chương trình giúp người tiêu dùng có thêm thông tin, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các chủ thể sản xuất với khách hàng.

Phiên livestream có sự đồng hành của lãnh đạo 8 xã có sản phẩm OCOP tham gia chương trình.

Sự tham gia của các KOL, KOC góp phần tăng sức lan tỏa cho chương trình, thu hút sự quan tâm, tương tác của cộng đồng mạng. Cùng với đó, sự đồng hành của lãnh đạo 8 xã thể hiện sự chủ động của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức quảng bá, kinh doanh mới.

Các KOL, KOC tham gia chương trình Livestream.

Hoạt động livestream là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa.