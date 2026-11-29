Tại chương trình, ban tổ chức đã tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm, bán hàng trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia của 5 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh gồm: HTX Chế biến nông sản Lụa Vy; HTX Tradi Foods; HTX Nông sản Toàn Thương; HTX Sản xuất Dịch vụ nông nghiệp Thất Khê Food; Công ty Cổ phần Thuốc Nam Việt.

Sản phẩm của HTX Sản xuất Dịch vụ nông nghiệp Thất Khê Food được quảng bá tại phiên livestream

Tại các buổi livestream bán hàng, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã giới thiệu đến khách hàng gần 20 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh như: trà diếp cá, hồng Vành khuyên treo gió, khau nhục, bỏng ngô nếp tím…

Các phiên livestream được tổ chức bài bản với hệ thống thiết bị hiện đại, sản phẩm phong phú đã thu hút đông đảo người xem. Đặc biệt, trong các phiên bán hàng, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi hấp dẫn như miễn phí vận chuyển toàn quốc, giảm giá từ 14% - 50% khi mua các sản phẩm... Các buổi livestream đã thu hút khoảng 3.000 lượt người tương tác và bán ra hơn 200 đơn hàng trên TikTok Shop.

Đại diện HTX Chế biến nông sản Lụa Vy (ngoài cùng bên phải) tham gia phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026). Qua đây nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số, từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh.