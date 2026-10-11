Livestream phản cảm ở Tràng An, Thắng 'Ật' bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream) với những lời nói có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, mang tính kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video liên quan tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bình luận của đông đảo người dùng. Theo cơ quan công an, vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an nhấn mạnh, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.