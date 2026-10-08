Livestream lan tỏa sản phẩm đặc trưng, truyền thống văn hóa

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại phiên livestream của xã Hoằng Lộc với chủ đề: “Bảng Môn Đình - Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”.

Lan tỏa văn hóa truyền thống

Một buổi sáng tại Di tích lịch sử quốc gia Bảng Môn Đình (xã Hoằng Lộc), không gian cổ kính quen thuộc bỗng trở nên khác lạ khi máy quay, điện thoại được dựng lên, kết nối trực tiếp với người xem trên facebook. Livestream với chủ đề “Bảng Môn Đình - Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai” không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà như một “cây cầu” lan tỏa văn hóa, đưa lịch sử và những câu chuyện đẹp của quê hương đến gần hơn với mỗi người dân, với thế hệ trẻ gần xa.

Buổi livestream có sự tham gia của đông đảo cán bộ, lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo cùng các em học sinh trên địa bàn. Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành tham gia phiên livestream như một vị khách mời chia sẻ về truyền thống hiếu học, về những thế hệ trưởng thành từ mảnh đất này, về niềm tin, định hướng tiếp nối tri thức, khát vọng, hành động và những thành tựu mới... giúp câu chuyện trở nên có chiều sâu hơn. Không gian số cũng mở ra một “sân khấu” mới cho nghệ thuật học đường. Những tiết mục văn nghệ do chính học sinh địa phương biểu diễn khi được phát trực tiếp đã lan tỏa mạnh mẽ hơn, thổi vào những giá trị quen thuộc một nhịp sống mới trẻ trung, gần gũi và tự hào.

Câu chuyện livestream ở xã vùng biển Hoằng Tiến lại mang màu sắc mộc mạc, đậm hơi thở đời sống du lịch. Nghề kéo rùng - một nghề truyền thống của ngư dân ven biển đang được “làm mới” thành sản phẩm du lịch độc đáo. Trong phiên livestream “Một ngày làm ngư dân” tại biển Hải Tiến, hình ảnh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã trong trang phục giản dị cùng người dân, du khách kéo lưới, gỡ cá trên bãi biển đã tạo nên điểm nhấn gần gũi, chân thực. Người xem không chỉ được ngắm biển, nhìn những mẻ lưới đầy cá, mà còn cảm nhận rõ nhịp sống làng chài với những vất vả, niềm vui và tinh thần gắn kết cộng đồng. “Kéo rùng không chỉ là trải nghiệm thú vị, mà còn là cơ hội để du khách hiểu hơn về truyền thống văn hóa địa phương, được trò chuyện với ngư dân, tìm hiểu một nghề có lịch sử hàng trăm năm ở vùng bãi ngang ven biển. Việc xây dựng sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực và đời sống ngư dân, đồng thời quảng bá trên các nền tảng số đang góp phần lan tỏa hình ảnh làng chài Hải Tiến đến gần hơn với du khách”, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, chia sẻ.

Kết nối sản phẩm đặc trưng

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, thời gian gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động tận dụng hình thức livestream trên các nền tảng số để quảng bá sản phẩm đặc trưng, nhất là các sản phẩm OCOP và nông sản địa phương.

Tại xã Thượng Ninh, phiên livestream tối 2/10 thu hút sự quan tâm của Nhân dân và người tiêu dùng khi giới thiệu loạt sản phẩm đặc trưng như hạt mắc ca, mật ong mắc ca, bánh mắc ca, chè Thu Ca... Đây đều là những sản phẩm được phát triển từ lợi thế nông nghiệp của địa phương. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, người xem còn được tìm hiểu quy trình sản xuất từ trồng trọt, chăm sóc đến thu hoạch, chế biến, đồng thời lắng nghe những chia sẻ chân thực của người dân về quá trình gây dựng sản phẩm, những khó khăn và nỗ lực nâng cao chất lượng để đáp ứng thị trường. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh trực tiếp tham gia livestream, cùng giới thiệu và giải đáp thông tin về từng sản phẩm. Sự hiện diện này không chỉ tăng độ tin cậy với người tiêu dùng, mà còn thể hiện rõ vai trò đồng hành của chính quyền trong thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương.

Ở xã vùng cao Trung Lý còn nhiều khó khăn, livestream được xem như cách làm mới để đưa nông sản địa phương tiếp cận thị trường. Đặc biệt, nhiều phiên livestream diễn ra ngay tại khu vực “Cổng trời” Mường Lát – điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình lên vùng cao xứ Thanh.

Trong chương trình, khán giả được theo dõi phóng sự ngắn về hành trình vượt núi, lội suối đến gia đình anh Giàng A Vành ở bản Khằm, giới thiệu sản phẩm gà đen bản địa - sản phẩm OCOP 3 sao. Cùng với đó, cán bộ xã giới thiệu nhiều nông sản đặc trưng như nếp Cay Nọi, ớt rừng, măng khô góp phần quảng bá hình ảnh và sản vật vùng cao một cách sinh động, gần gũi.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Livestream tiếp thị, bán hàng khá phổ biến ở miền xuôi và đô thị, tuy nhiên với bà con vùng biên giới Trung Lý, đây là một hình thức còn khá mới mẻ. Bước đầu, địa phương tổ chức phiên livestream, đưa nông sản lên môi trường số, không chỉ nhằm mở rộng kênh tiêu thụ mà còn tạo thêm động lực để người dân chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, qua đó tạo dựng niềm tin và uy tín lâu dài với người tiêu dùng.