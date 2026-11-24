Livestream mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Ảnh: MH

Thay đổi từ trước giờ lên sóng

Trước khi nhận giới thiệu một sản phẩm, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết tại Hà Nội phải làm việc với nhà bán hàng để đối chiếu thông tin về đơn vị phân phối, giấy công bố, tem phụ và thành phần sản phẩm. Công việc chuẩn bị cho một phiên livestream vì thế không chỉ nằm ở cách giới thiệu hàng hóa hay thu hút người xem.

Anh Hùng cho biết, khi quảng bá sản phẩm cần thận trọng bởi “chỉ một thông tin không chính xác trong quá trình livestream cũng có thể dẫn tới rủi ro cho cả người bán và người giới thiệu sản phẩm”.

Ở phía doanh nghiệp, anh Nguyễn Hữu Thọ, đại diện thương mại điện tử Công ty Be’ Balance Việt Nam, cho biết việc kiểm soát được tăng cường từ sản xuất, kiểm định, đóng gói đến khi đưa hàng hóa lên sàn. Thông tin sản phẩm cũng được rà soát trước khi chuyển cho người thực hiện livestream.

Với doanh nghiệp, lựa chọn người có khả năng thu hút khách hàng mới chỉ là một phần công việc. Điều không kém quan trọng là làm sao để những thông tin được truyền tải trong phiên bán hàng phản ánh đúng đặc tính của sản phẩm. Bởi ngay cả khi hàng hóa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, những lời quảng bá thiếu chính xác vẫn có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Cơ hội mở rộng thị trường càng đáng chú ý khi tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu, theo báo cáo tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, mức tăng quy mô thị trường giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng mới đạt 19,5%, thấp hơn mục tiêu 20-22%. Nâng cao hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý nền tảng là trọng tâm quý IV.

Với những doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh chưa có hệ thống phân phối rộng, livestream mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến người tiêu dùng mà không nhất thiết phải mở thêm điểm bán. Qua các phiên phát sóng, người bán có thể giới thiệu hàng hóa, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận đơn hàng trực tiếp.

Với những doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng thương hiệu, minh bạch thông tin hàng hóa còn là cơ sở để bảo vệ uy tín trước sự cạnh tranh của hàng giả, hàng nhái.

Kiểm soát chất lượng và thông tin hàng hóa là một phần quan trọng trong quy trình kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Thích ứng để giữ niềm tin

Một trong những khó khăn khi quản lý livestream là người giới thiệu sản phẩm và nguồn hàng có thể ở những địa điểm khác nhau. Khi xảy ra vi phạm, việc xác minh hàng hóa và truy vết giao dịch không đơn giản như đối với các gian hàng trực tuyến cố định.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), cho biết: “Một nội dung mấu chốt là quy định xác thực điện tử danh tính của người livestream trên các nền tảng”.

Công tác chuẩn bị cho việc xác thực danh tính cũng đang được triển khai. Ngày 27/10/2026, Cục Thương mại điện tử phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR), thuộc Bộ Công an, làm việc với đại diện các nền tảng thương mại điện tử.

Với sự tham gia của TikTok Shop, Shopee, Tiki và một số doanh nghiệp, các bên đã trao đổi về yêu cầu định danh, phương thức kết nối hệ thống, hồ sơ kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin.

Trong khi các nền tảng chuẩn bị về công nghệ, người bán cũng cần rà soát thông tin định danh, hoàn thiện hồ sơ hàng hóa. Luật Thương mại điện tử năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã quy định cụ thể trách nhiệm của từng bên trong hoạt động livestream.

Trước khi phát sóng, người bán phải cung cấp giấy tờ về chất lượng hàng hóa và điều kiện kinh doanh theo quy định cho người livestream. Với sản phẩm thuộc diện phải xác nhận nội dung quảng cáo, văn bản xác nhận phải được gửi cho cả nền tảng và người livestream.

Người livestream phải từ chối hợp tác nếu người bán không cung cấp đủ hồ sơ, không giới thiệu sai lệch về công dụng, xuất xứ, chất lượng hay giá cả hàng hóa. Nền tảng phải lưu giữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh của phiên livestream ít nhất một năm kể từ khi bắt đầu phát sóng. Khi phát sinh khiếu nại, dữ liệu được lưu giữ giúp các bên có thêm căn cứ để đối chiếu nội dung giới thiệu với hàng hóa thực tế đã được giao nhận.

Theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, thời điểm thực hiện nghĩa vụ xác thực điện tử danh tính là ngày 1/1/2027. Người kinh doanh cần lưu ý phân biệt mốc này với thời điểm có hiệu lực chung của Luật Thương mại điện tử và nghị định hướng dẫn.

Cùng với yêu cầu xác thực danh tính, tại Nghị quyết về chất vấn được thông qua ngày 21/11/2026, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý thuế đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, hướng dẫn, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh giảm chi phí tuân thủ.

Với những doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu ra qua livestream, việc đáp ứng các yêu cầu về minh bạch thông tin cần đi cùng sự hỗ trợ từ các nền tảng. Tạo thuận lợi cho người kinh doanh cũng là nhiệm vụ được đặt ra trong quá trình hoàn thiện chính sách quản lý thị trường trực tuyến.