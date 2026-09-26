Livestream bán hàng tại vùng sản xuất

Hơn 600kg dưa lưới sạch đã được tiêu thụ chỉ trong một giờ đồng hồ. Đó là kết quả sau phiên livestream bán hàng do Liên minh HTX tỉnh tổ chức tại vườn dưa lưới của HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan (HTX Hưng Loan), xã Quảng Trạch.

Kết quả này không chỉ cho thấy sức hút của hình thức bán hàng trực tuyến mà còn khẳng định hiệu quả của hoạt động hỗ trợ các HTX ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương của Liên minh HTX tỉnh.

Anh Võ Trung Tuấn, Giám đốc HTX Hưng Loan, phấn khởi cho biết: HTX hiện có 2 nhà màng trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi vụ cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn dưa. Trước đây, dưa lưới của HTX chủ yếu được tiêu thụ thông qua các đầu mối, cửa hàng thực phẩm sạch và khách hàng quen nên việc mở rộng thị trường còn gặp nhiều hạn chế. Việc được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ tổ chức livestream bán hàng đã giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng hơn, nhất là người tiêu dùng ở ngoài địa phương.

Thông qua phiên livestream, các hợp tác xã, tổ hợp tác có thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm - Ảnh: Đ.N

Chị Lê Mỵ Linh, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, Liên minh HTX tỉnh, người tham gia bán hàng trong buổi livestream cho biết: “Phiên livestream được tổ chức tại vườn dưa lưới của HTX Hưng Loan, thu hút lượng lớn khách hàng xem, chia sẻ và mua hàng, bao gồm cả khách hàng trong và ngoài tỉnh. Sau khi mua hàng qua phiên livestream, không ít khách hàng phản hồi, sản phẩm dưa lưới có chất lượng giòn, ngọt. Đây là động lực để Liên minh HTX tỉnh tiếp tục có những phiên hỗ trợ bán hàng giúp các HTX, tổ hợp tác trong thời gian tới”.

Từ đề xuất của HTX Hưng Loan, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tổ chức các phiên live stream bán hàng tại HTX Hưng Loan và Tổ hợp tác sản xuất bánh tét mặt trăng Đại An Khê, xã Hải Lăng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ các HTX ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại của Liên minh HTX tỉnh.

Thông qua hình thức livestream, các HTX không chỉ được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mà còn từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao kỹ năng quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Liên minh HTX tỉnh còn đồng hành với các HTX trong việc xây dựng nội dung, hướng dẫn kỹ năng livestream, giới thiệu sản phẩm... nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ các HTX thích ứng với xu hướng kinh doanh hiện đại, từng bước chuyển đổi từ phương thức bán hàng truyền thống sang môi trường số.

Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hiện nay, nhiều HTX, tổ hợp tác trên địa bàn có sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn OCOP hoặc VietGAP nhưng còn hạn chế về kỹ năng truyền thông, quảng bá và bán hàng trên môi trường số. Vì vậy, việc Liên minh HTX tỉnh không chỉ hỗ trợ tổ chức các phiên livestream mà còn hướng dẫn xây dựng nội dung, đào tạo kỹ năng giới thiệu sản phẩm, kết nối với các nền tảng số và các kênh phân phối để từng bước hình thành kênh tiêu thụ bền vững cho các HTX.

Livestream không chỉ là kênh bán hàng mà còn là giải pháp giúp các HTX quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và từng bước làm chủ các nền tảng số. Vì vậy trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng mô hình livestream bán hàng cho các HTX có sản phẩm OCOP, hữu cơ, VietGAP, nông sản đặc trưng; đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường nhằm giúp các HTX từng bước thích ứng với xu hướng thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói, từ những phiên bán hàng phát trực tiếp ngay tại vùng sản xuất, khoảng cách giữa người làm ra sản phẩm và người tiêu dùng đang được rút ngắn. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi mới để các HTX, tổ hợp tác chủ động mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản trong thời đại số.