Không thể tùy tiện giới thiệu, quảng cáo sản phẩm

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người bán hàng có thể giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và thực hiện hàng trăm giao dịch ngay trong một phiên phát sóng trực tiếp. Phương thức kinh doanh này đang từng bước trở thành công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, làng nghề và thanh niên khởi nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, do người mua không có điều kiện trực tiếp kiểm tra hàng hóa, quyết định mua hàng thường phụ thuộc nhiều vào những thông tin, hình ảnh và lời giới thiệu của người livestream.

Luật Quảng cáo, Luật Thương mại điện tử và các Nghị định về hoạt động thương mại điện tử quy định chặt chẽ về các chủ thể liên quan đến livestream bán hàng. Ảnh minh hoạ: Thanh Tuấn

Để thu hút khách hàng, một số người có thể sử dụng những lời quảng cáo thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm, đưa ra thông tin thiếu căn cứ hoặc tạo tâm lý khan hiếm hàng hóa nhằm thúc đẩy người xem nhanh chóng đặt mua.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, những lời giới thiệu không đúng công dụng còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Không ít người cho rằng mình chỉ được thuê giới thiệu sản phẩm, hưởng thù lao hoặc hoa hồng bán hàng nên không phải chịu trách nhiệm về chất lượng và nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định cụ thể về trách nhiệm của người tham gia hoạt động này.

Luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đã bổ sung quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Theo đó, người trực tiếp quảng cáo phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chịu trách nhiệm đối với nội dung quảng cáo không đáp ứng yêu cầu pháp luật và cung cấp tài liệu liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các chính sách về thương mại điện tử là cơ sở pháp lý vững chắc xử lý các hành vi cố ý vi phạm khi livestream bán hàng. Ảnh: Thái An

Đối với người có ảnh hưởng, pháp luật còn đặt ra những nghĩa vụ chặt chẽ hơn trong việc kiểm tra thông tin về người thuê quảng cáo và sản phẩm được giới thiệu. Nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm thì không được giới thiệu; đồng thời phải thông báo về hoạt động quảng cáo ngay trước và trong quá trình thực hiện.

Như vậy, người nổi tiếng, người sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không thể chỉ dựa vào kịch bản do doanh nghiệp cung cấp để giới thiệu sản phẩm mà thiếu sự kiểm tra, xác minh cần thiết.

Xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể

Chuyên gia pháp lý cho biết, một trong những bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số là Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cùng với Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 30-6-2026, Luật Thương mại điện tử đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động livestream bán hàng, xác định trách nhiệm của người bán, người livestream và chủ quản nền tảng thương mại điện tử.

Đối với người bán hàng, trách nhiệm trước hết là bảo đảm tính hợp pháp của hàng hóa, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và các thông tin cung cấp cho khách hàng. Trước khi thực hiện livestream, người bán phải cung cấp cho người livestream những giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện kinh doanh và các tài liệu liên quan theo quy định pháp luật đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người trực tiếp livestream, cần chủ động tìm hiểu thông tin sản phẩm, kiểm tra các tài liệu cần thiết, không giới thiệu hàng hóa bị cấm kinh doanh, không đưa ra những cam kết thiếu căn cứ về chất lượng, công dụng sản phẩm.

Chẳng hạn, một người được thuê livestream giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng lại khẳng định sản phẩm có khả năng chữa khỏi bệnh, mặc dù không có căn cứ pháp lý và khoa học chứng minh, thì việc chỉ đọc nội dung do doanh nghiệp cung cấp không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý của người quảng cáo.

Đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử, Luật Thương mại điện tử đặt ra các yêu cầu về xác thực danh tính người livestream, tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người xem, ngăn chặn nội dung vi phạm và kiểm soát hoạt động quảng cáo đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý đặc thù.

Đáng chú ý, dữ liệu hình ảnh, âm thanh của hoạt động livestream bán hàng phải được nền tảng lưu trữ, bảo đảm khả năng truy cập trong thời gian ít nhất một năm kể từ thời điểm bắt đầu phát sóng. Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác minh hành vi vi phạm, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi nội dung livestream không còn hiển thị công khai.

Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, người bán, người quảng cáo và các chủ thể liên quan có thể bị xử phạt hành chính, phải bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tại Hà Nội, cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố đang tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Ngày 9-8-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về triển khai các giải pháp bảo đảm hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2026.

Trong đó, thành phố chú trọng giám sát các hành vi lợi dụng mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử và livestream để kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc tăng cường kiểm tra không nhằm hạn chế sự phát triển của phương thức kinh doanh mới mà hướng tới bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

“Trong quá trình chuyển đổi số, mỗi người bán hàng, mỗi người sáng tạo nội dung cần trở thành một chủ thể kinh doanh có trách nhiệm. Chỉ khi quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm, hoạt động thương mại điện tử mới có thể phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số của Thủ đô”, luật sư Phạm Ngọc Thanh nhấn mạnh.