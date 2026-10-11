Liveshow 'MẸ - Lời ru trọn một đời':Tri ân người phụ nữ Việt Nam trên sân khấu xiếc

Liveshow sẽ diễn ra vào 20h ngày 17 và 18.10.2026, tại Trung tâm Nghệ thuật - Giải trí IONAH (67- 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Liveshow "MẸ - Lời ru trọn một đời" là món quà tri ân người phụ nữ Việt Nam

Từ lời ru của mẹ đến lời ru quê hương

Tiếp nối sự thành công của chương trình MẸ, ra mắt lần đầu năm 2025, năm nay Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng tiếp tục dàn dựng chương trình với chủ đề "Lời ru trọn một đời".

Nếu ở phiên bản đầu tiên, chương trình tập trung khắc họa hình tượng người mẹ, thì bước sang năm 2026, chương trình mở rộng câu chuyện theo hành trình của người phụ nữ qua nhiều thế hệ, từ khi ru con những ngày đầu đời đến khi trở thành người bà, tiếp tục trao truyền lời ru cho cháu.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, chương trình năm trước đã nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả, đặc biệt là những người mẹ, người cô, người bác tìm thấy hình ảnh của chính mình trong các nhân vật trên sân khấu. Những phản hồi ấy trở thành động lực để ê-kíp tiếp tục phát triển phiên bản thứ hai, đào sâu hơn vào những giá trị tình cảm gắn với hình tượng người mẹ.

“Lời ru đi cùng người phụ nữ qua năm tháng, gắn với từng thế hệ và hòa vào dòng chảy của xã hội. Từ lời ru của một người mẹ dành cho con, chương trình mở rộng thành lời ru của quê hương, đất nước, qua đó khắc họa tâm hồn và hình bóng người mẹ Việt Nam”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Từ ý tưởng ấy, các tiết mục được kết nối thành một hành trình cảm xúc, bắt đầu bằng những thanh âm thân thuộc của làng quê, tiếng “à ơi” trong lời ru, rồi mở rộng ra tình yêu quê hương, đất nước. Hình tượng người mẹ không chỉ hiện lên trong không gian gia đình mà còn gắn với những người phụ nữ lao động, những nữ chiến binh mạnh mẽ và các thế hệ phụ nữ Việt Nam qua những chặng đường lịch sử.

Chương trình hướng đến nhiều nhóm khán giả, từ những người mẹ, người bà đến các bạn sinh viên, những người trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình.

Qua câu chuyện sân khấu, ê-kíp mong muốn khơi gợi sự đồng cảm giữa các thế hệ, để mỗi người có thể nhận ra hình bóng người phụ nữ mình yêu thương trong một lời ru, một giai điệu hay một câu chuyện đời thường.

Khi ngôn ngữ xiếc “cất lời” tri ân người mẹ Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với ca nhạc, múa và các nhạc cụ biểu diễn trực tiếp. Các tiết mục được đặt trong những hoạt cảnh có câu chuyện, sử dụng âm thanh, chuyển động và ánh sáng để thể hiện tâm tư, tình cảm của nhân vật.

Chương trình "MẸ" năm 2025 đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả, gợi nhiều xúc cảm khi kể câu chuyện về tình mẫu tử bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc

Trong hoạt cảnh Nhật ký mẹ, tiếng violin của nữ nghệ sĩ trẻ Thái Hòa hòa quyện cùng những màn biểu diễn đu dây, đế kiếm trên đu của NSƯT Thu Hương và các nghệ sĩ Thanh Hòa, Thanh Bình, Hương Trà, Gia Hân, Ngọc Ánh.

Không cần nhiều lời thoại, câu chuyện về mẹ được kể qua tiếng đàn, chuyển động và ánh sáng sân khấu, gợi hành trình của người phụ nữ qua những năm tháng yêu thương, nhọc nhằn và hy sinh.

Ở tiết mục Mẹ yêu, những màn xiếc trên cao cùng dải lụa uyển chuyển tiếp tục khắc họa tình mẫu tử. Trong khi đó, Mẹ ru con kết hợp tiếng hát với vũ đạo và những hình ảnh gần gũi như tre, rổ, nón, gồng gánh, gợi nhắc đời sống lao động của người phụ nữ Việt Nam.

Các ca khúc về mẹ, lời ru và quê hương được lựa chọn để kết nối những hoạt cảnh. Tiếng violin da diết và saxophone ngọt ngào được biểu diễn trực tiếp, góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện sân khấu.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, việc đưa thêm ca sĩ và nhạc công vào chương trình nhằm làm phong phú ngôn ngữ nghệ thuật, giúp xiếc tiếp cận khán giả bằng những phương thức biểu đạt đa dạng hơn.

Đặc biệt, tham gia biểu diễn là gần 40 nữ nghệ sĩ, qua đó khắc họa sự quả cảm, tình yêu thương và đức hy sinh của người phụ nữ.

Các nghệ sĩ có những hoàn cảnh khác nhau: có người đã làm mẹ ngoài đời thực, nhưng cũng có những người còn trẻ, chưa có con. Khi bước lên sân khấu, họ hóa thân vào những nhân vật có hoàn cảnh, số phận và trải nghiệm khác nhau, trong đó có hình tượng những người mẹ có con trở thành anh hùng.

Với NSND Tống Toàn Thắng, quá trình hóa thân ấy không đơn thuần là yêu cầu diễn xuất mà còn là cơ hội để các nữ nghệ sĩ tiếp cận sâu hơn với nhân vật, thể hiện những cung bậc cảm xúc và lan tỏa giá trị của người phụ nữ Việt Nam qua ngôn ngữ xiếc.

Việc tiếp tục ra mắt chương trình MẸ - Lời ru trọn một đời cho thấy nỗ lực làm mới nghệ thuật xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đưa kỹ thuật biểu diễn vượt ra khỏi những màn trình diễn đơn thuần để kể những câu chuyện giàu cảm xúc. Từ lời ru của người mẹ đến lời ru của quê hương, đất nước, chương trình gửi gắm thông điệp tri ân những người phụ nữ Việt Nam, những người đã vun đắp yêu thương và trao truyền các giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ.