Liveshow 4 Sao Mai 2026: Làm mới những giai điệu bất hủ bằng dấu ấn của thế hệ trẻ

Top 10 thí sinh trong liveshow 4. Ảnh: BTC.

Với chủ đề “Những giai điệu bất hủ” trong liveshow 4 diễn ra vào tối 25-10 trên VTV3, 10 thí sinh phải thực hiện thử thách làm mới những ca khúc quen thuộc.

Với liên khúc “Còn duyên” và “Hoa thơm bướm lượn”, Đoàn Linh lựa chọn chất liệu Quan họ Bắc Ninh trong bản phối mới. Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện liên khúc “Hồng hồng tuyết tuyết” và “Chiều phủ Tây Hồ”, trong khi Nguyễn Xuân Dũng trở về với không gian Hà Nội qua ca khúc “Hà Nội ngày trở về” của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thanh Tùng.

Sắc thái xứ Nghệ được thể hiện qua “Buông áo em ra” do Hoàng Thu Hà trình bày và “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh” qua giọng hát Nguyễn Mộc An. Ở phía Nam, Đỗ Hải Đăng lựa chọn “Bài ca đất phương Nam” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, lời Lê Giang. Không gian Tây Nguyên hiện lên trong “Ly cà phê Ban Mê” của nhạc sĩ Nguyễn Cường, do H’Vi Ktla thể hiện, và “Cô gái vót chông”, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Mô Lô Y Choi, qua phần trình bày của Mai Thu Hương.

Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc "Cô gái vót chông". Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Bùi Nguyễn Bảo Anh mang đến ca khúc “Ngày em đến” của nhạc sĩ Từ Huy, còn Phạm Hải Anh thể hiện “Ngôi sao cô đơn” của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Sự đa dạng về tác phẩm cho thấy âm nhạc Việt Nam không chỉ được nhận diện qua những giai điệu nổi tiếng mà còn qua vùng đất, ngôn ngữ và những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mỗi sáng tác. Với các thí sinh, thách thức là làm nổi bật được đặc trưng của tác phẩm mà không biến chất liệu văn hóa thành yếu tố minh họa đơn thuần.

Hội đồng Giám khảo ghi nhận những nỗ lực thử nghiệm và tìm kiếm cách thể hiện mới của các thí sinh, đồng thời chỉ ra những yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện.

Thí sinh Khánh An. Ảnh: BTC

Liên khúc “Quan họ” của Đoàn Linh mang đến cách tiếp cận mới với chất liệu dân ca. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự đầu tư và tinh thần dám thử nghiệm của thí sinh, song cho rằng việc đưa làn điệu dân ca giàu quy chuẩn vào bản phối mới đòi hỏi sự vững vàng về cao độ và độ liền mạch. Với Nguyễn Đỗ Khánh An, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá phần trình diễn có sự hài hòa và ổn định.

NSND Tấn Minh nhận xét “Bài ca đất phương Nam” qua giọng hát Đỗ Hải Đăng mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Với Nguyễn Mộc An, Trưởng ban Giám khảo khuyến khích thí sinh giảm áp lực trong việc giữ nguyên màu sắc quen thuộc của tác phẩm, mạnh dạn đưa hơi thở thời đại và cá tính riêng vào cách thể hiện.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao nỗ lực của Mai Thu Hương khi bước ra khỏi vùng an toàn, chuyển từ phong cách dân gian sang lối hát thính phòng và xử lý tốt dù đây không phải sở trường. NSƯT Tân Nhàn cũng đánh giá Nguyễn Xuân Dũng là giọng hát nổi bật nhất trong cụm thi thứ hai.

Thí sinh Thu Hà.

Trong khi đó, NSND Quang Vinh ghi nhận H’Vi Ktla thể hiện được nhiệt huyết và bản sắc riêng, đồng thời nhận thấy ở Phạm Hải Anh một màu giọng đáng chú ý. NSND Mai Hoa đánh giá cao sự ổn định của Bùi Nguyễn Bảo Anh, đồng thời nhận xét Hoàng Thu Hà có cách hát sạch sẽ và kỹ thuật thanh nhạc khá tốt.

Những nhận xét trên cho thấy kỹ thuật là nền tảng quan trọng nhưng chưa phải đích đến cuối cùng của người hát chuyên nghiệp. Một tiết mục có sức thuyết phục cần kết nối năng lực biểu diễn với tư duy âm nhạc và cá tính nghệ thuật.

Từ Liveshow 4, cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn Sao Mai 2026 chính thức mở trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho tối đa ba thí sinh trong top 10 Vòng Chung kết. Mã QR dẫn đến cổng bình chọn xuất hiện trên sóng sau mỗi cụm thi, tạo điều kiện để khán giả tham gia trực tiếp trong quá trình theo dõi chương trình.

Thí sinh Mộc An.

Kết thúc Liveshow 4, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh là hai thí sinh dừng bước. Dù không tiếp tục cuộc đua, cả hai đã có những dấu ấn riêng trong hành trình dự thi. 8 thí sinh còn lại sẽ bước vào Liveshow 5, phát sóng lúc 21h ngày 1-11 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Qua mỗi vòng thi, Sao Mai 2026 không chỉ tìm kiếm những giọng hát nổi bật mà còn tạo cơ hội để các thí sinh khám phá khả năng, hoàn thiện phong cách và định hình bản sắc nghệ thuật.