Liverpool trắng tay trước Fenerbahce

Thất bại khiến đại diện Anh đứt mạch 3 trận toàn thắng tại Champions League mùa này, đồng thời tái hiện một thống kê hiếm gặp trong lịch sử CLB. Theo Opta, đây mới là lần thứ 3 đội bóng vùng Merseyside để thua ở đấu trường châu Âu dù có tới 2 lần vượt lên dẫn trước.

Hai lần trước xảy ra khi Liverpool thua Roma 2-4 ở bán kết Champions League tháng 5/2018 và PSV Eindhoven 2-3 tại vòng phân hạng hồi tháng 1/2025. Sau gần 2 năm, kịch bản đáng quên ấy lặp lại trong chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cầu thủ Liverpool thất vọng khi thua ngược Fenerbahce 2-3 tại Champions League hôm 5/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: PA.

Đáng nói, thầy trò HLV Andoni Iraola từng nắm lợi thế lớn nhờ màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ trẻ Trey Nyoni. Cầu thủ người Anh mở tỷ số bằng cú vô-lê đẹp mắt ở phút 25, đồng thời ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Ở tuổi 19 và 127 ngày, Nyoni trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn cho Liverpool trong lịch sử Champions League. Thành tích này chỉ xếp sau Trent Alexander-Arnold, người từng lập công khi mới 19 tuổi 10 ngày vào năm 2017.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 4 phút. Cú sút phạt của tiền đạo Mason Greenwood đập người trung vệ Jeremy Jacquet đổi hướng, khiến thủ môn Alisson Becker bất lực nhìn Fenerbahce gỡ hòa.

Sang hiệp hai, HLV Iraola tung hàng loạt trụ cột vào sân nhằm tìm kiếm chiến thắng. Quyết định lập tức phát huy hiệu quả khi tiền đạo Alexander Isak đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Cody Gakpo, đưa Liverpool dẫn 2-1 ở phút 69.

Thế nhưng, hàng thủ đội bóng Anh một lần nữa đánh rơi lợi thế chỉ sau 4 phút. Sự phối hợp thiếu ăn ý giữa các cầu thủ phòng ngự tạo điều kiện cho hậu vệ Archie Brown dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Fenerbahce.

Cú sốc thực sự đến ở phút 79, khi tiền đạo Vedat Muriqi bật cao giữa vòng vây của 3 hậu vệ Liverpool, đánh đầu tung lưới Alisson. Pha lập công của chân sút người Kosovo hoàn tất màn ngược dòng 3-2, khiến các khán đài sân Sukru Saracoglu bùng nổ.

Tiền đạo Vedat Muriqi ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng cho Fenerbahce. Ảnh: Getty.

Không chỉ trắng tay, Liverpool còn thiết lập thống kê phòng ngự đáng báo động. Theo Opta, đây là lần đầu tiên đội bóng vùng Merseyside thủng lưới ít nhất 3 bàn trong 3 trận liên tiếp tại các đấu trường châu Âu.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử với Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu giành chiến thắng tại vòng đấu chính Champions League sau hơn 18 năm, kể từ trận thắng Chelsea 2-1 ở tứ kết hồi tháng 4/2008.

Đáng chú ý, người giúp Fenerbahce chấm dứt quãng thời gian chờ đợi ấy chính là HLV tạm quyền Dirk Kuyt, cựu tiền đạo từng có 6 mùa khoác áo Liverpool. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng có khởi đầu đáng nhớ khi đánh bại đội bóng cũ ngay trong trận đầu dẫn dắt đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng giúp Fenerbahce có 5 điểm sau 4 lượt trận, vươn lên vị trí thứ 19. Trong khi đó, Liverpool vẫn giữ 9 điểm và đứng thứ 5, nhưng đã đánh mất cơ hội duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League.