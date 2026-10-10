Liverpool tổn thất lực lượng trước đại chiến Man City, Isak và Gakpo cùng vắng mặt

Liverpool sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao Alexander Isak và Cody Gakpo trong cuộc tiếp đón Manchester City tại Anfield vào Chủ nhật, sau khi cả hai dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Sự vắng mặt này khiến HLV Andoni Iraola phải tính toán lại phương án tấn công trước trận đấu quan trọng tại Ngoại hạng Anh.

Theo thông tin được HLV Iraola xác nhận, Isak và Gakpo đều chưa đủ thể trạng để ra sân. Gakpo gặp vấn đề ở mắt cá chân trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Serbia, trong khi Isak bị chấn thương đùi sau trận Thụy Điển gặp Romania.

Alexander Isak và Cody Gakpo của Liverpool. Ảnh: Reuters/Lee Smith

Dù các chấn thương chưa được đánh giá là nghiêm trọng, Liverpool vẫn phải theo dõi sát tình trạng của cả hai cầu thủ mỗi ngày. Khả năng trở lại của Gakpo sẽ phụ thuộc vào mức độ đau và quá trình hồi phục trong ngày tới nhưng khả năng ra sân là cực kỳ thấp.

Sự vắng mặt của Isak đặc biệt đáng tiếc khi tiền đạo này đang dần tìm lại phong độ. Chân sút người Thụy Điển đã ghi 4 bàn trong 5 trận đầu tiên của mùa giải, trở thành một trong những phương án tấn công đáng chú ý của Liverpool.

Trong bối cảnh hai ngôi sao quan trọng không thể góp mặt, Lewis Koumas có thể được trao cơ hội thể hiện. Tiền đạo 21 tuổi người xứ Wales đang đứng trước khả năng đảm nhận vai trò quan trọng hơn trên hàng công Liverpool ở trận đấu với Man City.

HLV Iraola bày tỏ sự tin tưởng vào cầu thủ trẻ này, đồng thời nhấn mạnh Liverpool vẫn còn những phương án thay thế khác.

“Chúng tôi tin tưởng Koumas. Tôi luôn yêu thích cầu thủ này và cậu ấy đã chứng minh qua những phút thi đấu quan trọng rằng mình sẵn sàng. Ngoài ra, chúng tôi còn những cầu thủ khác có thể chơi ở các vị trí đó”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.

Không chỉ riêng cuộc đối đầu với Man City, chuỗi trận sắp tới còn được xem là phép thử quan trọng đối với Liverpool khi lịch thi đấu ở Ngoại hạng Anh và Champions League sắp tới trở nên dày đặc.

“Tôi nghĩ chuỗi trận sắp tới sẽ đòi hỏi rất nhiều về thể lực và diễn ra với mật độ dày đặc. Vì vậy, đây sẽ là giai đoạn nói lên nhiều điều về chúng tôi. Sau loạt trận này, chúng ta sẽ thực sự biết mình đang ở đâu”, HLV Iraola nhận định.

Trước vòng đấu này, Manchester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau 5 trận. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ sáu, kém đối thủ 6 điểm, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Vì vậy, cuộc chạm trán tại Anfield có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh thứ hạng của đội chủ nhà.

Sức nóng của trận đấu còn đến từ những tranh cãi xung quanh Manchester City. Đây là lần đầu tiên đội bóng thành Manchester thi đấu kể từ khi một ủy ban độc lập đưa ra kết luận rằng CLB đã vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Diễn biến này khiến sự chú ý dành cho chuyến làm khách của Man City tại Anfield càng tăng lên.

Với việc thiếu vắng Isak và Gakpo, Liverpool sẽ phải tìm cách duy trì sức tấn công trước đội bóng đang dẫn đầu giải đấu. Trong khi đó, Man City có cơ hội tiếp tục củng cố vị trí trên bảng xếp hạng trong một trận cầu được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá thế giới.