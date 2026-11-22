Mauricio Pochettino có vài ngày tập cùng MU trước trận ra mắt tại Anfield.

Một quả đá phạt của Man City biến thành bàn thắng cho MU. Bryan Mbeumo khởi phát pha phản công rồi lao lên đón đường chuyền của Bruno Fernandes để mở tỷ số. Tháng 1, Michael Carrick bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ở Old Trafford bằng chiến thắng 2-0 trước đội của Pep Guardiola.

Mười tháng sau, ông mất việc khi MU trải qua tám vòng Premier League liên tiếp không thắng. Giờ đến lượt Mauricio Pochettino tìm một kết quả đủ sức kéo đội bóng ra khỏi đà sa sút, với chuyến làm khách trước Liverpool lúc 23h30 ngày 22/11.

Tám lần đổi HLV, tám trận bất bại

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã tám lần đổi HLV giữa mùa trước khi bổ nhiệm Pochettino. Tính trận chính thức đầu tiên của mỗi nhiệm kỳ, kể cả HLV tạm quyền, họ thắng sáu, hòa hai. Riêng tại Premier League, thành tích là bốn thắng, bốn hòa.

Sự khác biệt đến từ Carrick ở nhiệm kỳ đầu và Ruud van Nistelrooy. Cả hai đều ra mắt bằng chiến thắng ở đấu cúp, rồi cùng hòa Chelsea 1-1 trong trận đầu ở giải Ngoại hạng.

Có những màn ra mắt khiến CĐV MU nhớ mãi. Ryan Giggs thắng Norwich 4-0 năm 2014. Ole Gunnar Solskjaer thắng Cardiff 5-1 bốn năm sau, lần đầu MU ghi năm bàn trong một trận Premier League kể từ ngày Sir Alex chia tay.

Cũng có những trận niềm vui qua rất nhanh. Marcus Rashford ghi bàn ngay phút thứ hai trong ngày Ruben Amorim ra mắt, nhưng MU vẫn để Ipswich cầm hòa 1-1. Darren Fletcher cũng chỉ có một điểm trước Burnley dù đội tung ra 30 cú sút.

Michael Carrick mở đầu nhiệm kỳ thứ hai ở MU bằng chiến thắng 2-0 trước Man City.

Chiến thắng trước Man City hồi tháng 1 gần với bài toán của Pochettino hơn cả. Carrick đặt Mbeumo ở vị trí cao nhất để tiền đạo này có thể băng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Khi MU giành lại bóng, Fernandes biết chuyền vào đâu, còn Mbeumo biết mình phải chạy hướng nào. Với vài ngày tập cùng đội trước trận Liverpool, Pochettino cũng cần những phương án mà cầu thủ có thể thực hiện ngay.

Liverpool có điểm yếu, MU phải đủ chắc để khai thác

Liverpool đứng thứ tư, hơn MU 10 điểm sau 10 vòng. Dù vậy, đội của Andoni Iraola chỉ thắng một trong năm trận sân nhà tại Premier League mùa này và tịt ngòi trong ba trận. MU còn có ký ức đẹp từ chuyến đi Anfield mùa trước. Mbeumo mở tỷ số sau 62 giây, còn Harry Maguire đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 từ quả tạt của Fernandes.

Vấn đề là hàng thủ MU mùa này hiếm khi cho đội bóng đủ thời gian để chờ cơ hội. Họ đã thủng lưới 19 bàn và chưa giữ sạch lưới trận nào sau 10 vòng.

Trong trận hòa Aston Villa 4-4, MU nhận hai bàn trong bốn phút đầu trận rồi thêm hai bàn trong tám phút đầu hiệp hai. Liverpool có những cầu thủ đủ sức tận dụng các quãng mất tập trung ấy. Trước Crystal Palace, khi Bradley Barcola căng ngang, ba cầu thủ Liverpool đã có mặt trong vùng cấm để đón bóng. Florian Wirtz ghi bàn và sau trận kể rằng Iraola liên tục nhắc các học trò băng vào khu vực này.

Bryan Mbeumo ghi bàn sau 62 giây trong chiến thắng 2-1 của MU tại Anfield mùa trước.

Pochettino từng thắng ở Anfield cùng Southampton năm 2013. Đó vẫn là chiến thắng duy nhất của ông sau tám chuyến làm khách tại đây ở Premier League. Lần gần nhất, Chelsea của ông thua 1-4.

Sau trận, Pochettino nhớ nhất việc các học trò vừa đoạt được bóng đã để mất ngay ở nhịp chạm thứ nhất hoặc thứ hai. Khi cả Carlos Baleba lẫn Manuel Ugarte đều vắng mặt, MU có nguy cơ gặp lại đúng vấn đề ấy.

Bài kiểm tra đầu tiên của Pochettino có thể nằm ngay ở đường chuyền sau khi MU giành lại bóng. Nếu Fernandes nhận được bóng trong tư thế có thể chuyền lên, Mbeumo sẽ có cơ hội buộc các trung vệ Liverpool phải quay về.

Nếu đường chuyền ấy hỏng, hàng thủ MU lại phải chống đỡ khi đội hình còn chưa kịp dâng lên. Ở Anfield, một pha xử lý gọn sau khi đoạt bóng có thể giúp MU vừa giảm sức ép, vừa tạo ra cơ hội tốt nhất của mình.