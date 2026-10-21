Liverpool thắng điên rồ ở Champions League

Liverpool lội ngược dòng ấn tượng.

Liverpool - Villarreal Thời gian: 21/10/2026 02:00

Liverpool trải qua hiệp một đầy biến động trước Villarreal ở lượt trận thứ ba Champions League. Đội chủ nhà nhập cuộc thiếu tập trung, để đối thủ ghi hai bàn trong chưa đầy nửa giờ, trước khi vùng lên gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

Phút thứ 4, Virgil van Dijk đánh đầu chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Georges Mikautadze thoát xuống đánh bại thủ môn Alisson Becker. Bàn thua sớm khiến Liverpool lúng túng, đặc biệt trong những tình huống Villarreal tổ chức phản công nhanh.

Đến phút 29, hàng thủ Liverpool tiếp tục mắc lỗi. Ronald Araujo rời vị trí để tranh chấp ở giữa sân, để lộ khoảng trống cho Sergi Cardona thoát xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Các hậu vệ chủ nhà thiếu sự bọc lót, trong khi Villarreal tận dụng tốt những cơ hội có được.

Liverpool đánh bại Villarreal 4-3 tại Anfield sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một.

Bị đẩy vào thế khó, Liverpool bắt đầu chơi quyết liệt hơn. Phút 36, Alexis Mac Allister rút ngắn tỷ số bằng cú đánh đầu vào góc xa sau quả phạt góc của Kostas Tsimikas. Bàn thắng giúp đội chủ nhà lấy lại sự tự tin và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Villarreal.

Nỗ lực của Liverpool được đền đáp ở phút 45+2. Rio Ngumoha xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi treo bóng vào cột xa để Araujo băng vào đánh đầu cận thành, gỡ hòa 2-2. Trung vệ này phần nào sửa sai cho tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai.

Từ chỗ bị dẫn hai bàn, Liverpool đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ trong khoảng 10 phút cuối hiệp một. Khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà khiến lợi thế Villarreal tạo dựng trước đó hoàn toàn biến mất.

Mac Allister lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng kịch tính của Liverpool.

Bước sang hiệp hai, HLV Andoni Iraola điều chỉnh nhân sự khi đưa Florian Wirtz vào thay Araujo và kéo Ryan Gravenberch sang vị trí hậu vệ phải. Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn, đồng thời khai thác nhiều hơn những khoảng trống bên cánh của Villarreal.

Phút 65, Ngumoha tiếp tục ghi dấu ấn. Cầu thủ 18 tuổi đi bóng tốc độ, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương trước khi căng ngang để Mac Allister dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2.

Chỉ ba phút sau, Liverpool có thêm bàn thắng. Wirtz nhận đường chuyền từ Cody Gakpo rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, nâng cách biệt lên 4-2. Tiền vệ người Đức ghi bàn đầu tiên trong mùa giải, giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn khi trận đấu còn hơn 20 phút.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn không thể kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng. Phút 87, cầu thủ vào sân thay người Tani Oluwaseyi ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 3-4. Villarreal dồn lên trong những phút cuối, nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Ngumoha có hai pha kiến tạo, giúp Liverpool toàn thắng sau ba lượt trận Champions League.

Chiến thắng giúp Liverpool toàn thắng cả ba trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Họ ghi 12 bàn nhưng cũng để thủng lưới 7 lần, những con số phản ánh rõ sự trái ngược giữa hàng công và hàng thủ.

Ngumoha là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận. Với hai pha kiến tạo, cầu thủ 18 tuổi góp công trực tiếp vào màn ngược dòng, đồng thời cho thấy khả năng tạo đột biến bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Liverpool có quyền hài lòng với ba điểm, nhưng cách họ để Villarreal dẫn trước hai bàn và tiếp tục thủng lưới ở cuối trận vẫn là vấn đề đáng lo. Hàng công đủ sức sửa chữa những sai lầm, song HLV Iraola khó có thể trông chờ vào những màn ngược dòng như vậy ở mọi trận đấu.