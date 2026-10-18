Liverpool ngược dòng thắng Brentford

Trên sân Gtech Community, Liverpool trải qua hiệp 1 khó khăn trước Brentford, đội chưa thua trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Phút 44, tiền vệ Keane Lewis-Potter đánh đầu tung lưới thủ môn Alisson Becker từ đường chuyền của tiền đạo Igor Thiago, đưa chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 45+8, khi tiền vệ Yehor Yarmoliuk có hành vi húc đầu vào trung vệ Jeremy Jacquet trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài John Brooks rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Brentford phải chơi thiếu người suốt hiệp 2.

Tận dụng lợi thế quân số, Liverpool đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 62. Từ đường chuyền của Florian Wirtz, tiền vệ Victor Munoz xử lý khéo léo trước khi sút chân trái vào góc xa, đánh bại thủ môn Caoimhin Kelleher.

Chỉ 8 phút sau, đội khách hoàn tất màn ngược dòng. Tiền vệ Alexis Mac Allister tạt bóng từ cánh phải, Bradley Barcola đánh đầu nhả lại để Isak khống chế rồi dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Alexander Isak của Liverpool (bên trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Brentford tối 17/10. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 5 của chân sút 27 tuổi cho Liverpool từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Thụy Điển vừa trở lại sau khi bỏ lỡ 2 trận gặp Man City và LASK vì chấn thương.

"Tôi rất vui với chiến thắng. Đây là sân đấu khó khăn và Brentford là đối thủ không dễ chơi. Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất quyết liệt và điều quan trọng là giành được 3 điểm", Isak chia sẻ nhưng cũng thừa nhận Liverpool vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Nói về bàn quyết định, ngôi sao sinh năm 1999 cho biết bản thân không có nhiều cơ hội nên phải kiên nhẫn chờ đợi, tập trung khống chế bóng và dứt điểm nhanh nhất có thể.

Tiền vệ Florian Wirtz cũng gây ấn tượng khi tạo ra 9 cơ hội ghi bàn từ các tình huống bóng sống, trong đó có đường kiến tạo giúp Victor Munoz gỡ hòa 1-1. Theo Opta, đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ trong trận sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8/2011, khi Samir Nasri tạo 10 cơ hội.

Đồng thời, 9 cơ hội cũng là con số cao nhất trong một trận tại giải đấu kể từ khi tiền đạo Sadio Mane đạt thành tích tương tự cho Liverpool trước Burnley vào tháng 1/2021.

Một cột mốc khác thuộc về trung vệ Virgil van Dijk. Tuyển thủ Hà Lan trở thành cầu thủ thứ 8 trong lịch sử Liverpool có 200 trận đeo băng đội trưởng trên mọi đấu trường, trong đó 150 trận tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, chiến thắng của Liverpool chưa thực sự thuyết phục. HLV Andoni Iraola thừa nhận các học trò mất đi sự bình tĩnh sau bàn nâng tỷ số lên 2-1, không kiểm soát bóng tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội kết thúc trận đấu.

"Tôi nghĩ chúng tôi chơi rất tốt cho đến khi dẫn 2-1. Sau đó, các cầu thủ bắt đầu bảo vệ thành quả và không kiểm soát tốt những phút cuối", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét.

Brentford thậm chí chỉ còn 9 người ở phút 90+2, khi tiền vệ Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Rio Ngumoha. Đây là thất bại đầu tiên của đội chủ nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà kéo dài từ tháng 2.

Niềm vui của Liverpool cũng không trọn vẹn khi tiền vệ Dominik Szoboszlai phải rời sân ở phút 32 vì tái phát chấn thương, còn hậu vệ Jeremie Frimpong chỉ thi đấu khoảng 6 phút sau khi vào sân đầu hiệp 2. HLV Iraola xác nhận cả 2 sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên thứ 5 với 12 điểm, kém đội đỉnh bảng Man City 9 điểm. Trong khi đó, Brentford tụt xuống thứ 6 với 10 điểm sau 7 vòng đấu.

Theo lịch, trận tới Liverpool sẽ tiếp Villarreal trên sân Anfield ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào lúc 2h ngày 21/10 (giờ Việt Nam).