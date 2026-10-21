Liverpool ngược dòng ngoạn mục ở Champions League

Chưa đầy 30 phút trên sân Anfield, chủ nhà Liverpool đã rơi vào thế bị dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Andoni Iraola tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, trong đó tiền vệ Alexis Mac Allister lập cú đúp, còn tài năng trẻ Rio Ngumoha trở thành người hùng với 2 đường kiến tạo.

Đội chủ nhà khởi đầu như mơ khi trung vệ Virgil van Dijk mắc sai lầm ngay phút 4. Pha đánh đầu chuyền về bất cẩn của đội trưởng Liverpool tạo cơ hội cho tiền đạo Georges Mikautadze thoát xuống, dứt điểm từ góc hẹp đánh bại thủ môn Alisson Becker.

Đến phút 29, hàng thủ Liverpool tiếp tục bị xuyên thủng khi Sergi Cardona nhận đường chuyền của Nathan Saliba rồi dễ dàng nhân đôi cách biệt. Trong khi 680 CĐV Villarreal có mặt tại Anfield ăn mừng cuồng nhiệt, đội chủ nhà đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này.

Liverpool đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Villarreal 4-3. Ảnh: PA.

Giữa lúc Liverpool thi đấu lúng túng, Mac Allister thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Kostas Tsimikas ở phút 36. Đến phút 45+2, Ngumoha tạt bóng chính xác để trung vệ Ronald Araujo đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp Liverpool lấy lại tinh thần và liên tục dồn ép Villarreal trong hiệp 2.

Phút 65, Ngumoha đột phá bên cánh phải rồi chuyền thuận lợi để Mac Allister dứt điểm đưa bóng dội xà ngang vào lưới, hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà lần đầu vượt lên.

Chỉ 3 phút sau, tiền vệ Florian Wirtz nhận đường chuyền của Cody Gakpo rồi sút chân trái vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-2. Đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Đức kể từ tháng 4, đồng thời đưa Liverpool tiến gần chiến thắng.

Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn khiến khán giả thót tim khi để Tani Oluwaseyi rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 87. Villarreal nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng không thể ngăn Liverpool giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, màn ngược dòng còn chứng kiến Ngumoha xô đổ kỷ lục tồn tại gần 28 năm của cựu thần đồng Michael Owen. Ở tuổi 18 năm 52 ngày, tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool có pha kiến tạo tại các giải đấu châu Âu.

Kỷ lục trước đó thuộc về Owen, người kiến tạo trong trận gặp Valencia hồi tháng 11/1998, khi 18 tuổi 324 ngày.

Không chỉ vậy, Ngumoha còn trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 từng có ít nhất 2 kiến tạo trong một trận Champions League, sau Warren Zaire-Emery (17 tuổi 231 ngày) và Theo Walcott (17 tuổi 250 ngày).

Theo thống kê của Opta, chân sút sinh năm 2008 thực hiện thành công 7 trong 8 pha qua người trước Villarreal. Những tình huống đột phá tốc độ của anh liên tục làm khổ hàng thủ đội khách, trước khi tài năng trẻ này rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả Anfield.

Tài năng trẻ Rio Ngumoha thi đấu bùng nổ trong ngày Liverpool nhọc nhằn đánh bại Villarreal ở Champions League. Ảnh: Getty.

Chiến thắng càng đáng chú ý khi HLV Iraola thay đổi tới 6 vị trí so với trận thắng Brentford 2-1 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cất Alexander Isak, Bradley Barcola và Wirtz trên ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ trẻ như Ngumoha, Trey Nyoni và Lewis Koumas.

Canh bạc nhân sự suýt khiến Liverpool trả giá, nhưng cuối cùng chính Ngumoha lại trở thành nhân tố quyết định màn ngược dòng. Kết quả giúp đội bóng thành phố cảng duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt Champions League, giành 9 điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên, việc để thủng lưới 3 bàn ngay trên sân nhà cũng cho thấy HLV Iraola còn nhiều việc phải làm, nhất là khi Liverpool chuẩn bị tiếp Brighton tại vòng 8 Ngoại hạng Anh lúc 21h ngày 25/10 (giờ Hà Nội).