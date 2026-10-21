Liverpool ngược dòng nghẹt thở, Mac Allister tiết lộ thay đổi đáng chú ý

Liverpool trải qua khởi đầu đầy khó khăn trong cuộc tiếp đón Villarreal ở lượt trận Champions League ngày 20/10. Đội khách ghi hai bàn nhờ công Georges Mikautadze ở phút thứ 4 và Sergi Cardona ở phút 29, đẩy thầy trò HLV Andoni Iraola vào thế bám đuổi.

Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield nhanh chóng đáp trả, Alexis Mac Allister đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 36 trước khi Ronald Araujo ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong thời gian bù giờ hiệp một. Rio Ngumoha là người kiến tạo cho trung vệ người Uruguay lập công, giúp Liverpool trở lại cuộc chơi trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, sức ép liên tục của Liverpool khiến hàng thủ Villarreal gặp nhiều khó khăn. Phút 65, Mac Allister hoàn tất cú đúp để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Chỉ ba phút sau, Florian Wirtz ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2, tạo lợi thế đáng kể cho đại diện nước Anh.

Villarreal không bỏ cuộc và tìm được bàn rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của Tani Oluwaseyi ở phút 87. Dù phải chịu sức ép trong những phút cuối, Liverpool vẫn bảo toàn chiến thắng 4-3, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau ba trận tại vòng phân hạng Champions League mùa này.

Liverpool giành chiến thắng đầy kịch tính ngay trên sân nhà

Sau trận đấu, Mac Allister chia sẻ về những điều chỉnh trong cách vận hành lối chơi của Liverpool kể từ khi HLV Andoni Iraola thay thế Arne Slot. Tiền vệ người Argentina cho rằng hệ thống hiện tại mang đến sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt ở cách đội bóng tổ chức phòng ngự.

“Bây giờ chúng tôi áp dụng cách kèm người nhiều hơn và cần giao tiếp ít hơn. Mùa trước, đội chủ yếu phòng ngự khu vực. Tôi thích cả hai phương án, nhưng cách chơi hiện tại dễ thực hiện hơn: bạn suy nghĩ ít hơn nhưng phải chạy nhiều hơn”, Mac Allister cho biết sau trận.

Theo tiền vệ sinh năm 1998, sự thay đổi không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn đòi hỏi mỗi cầu thủ chủ động chịu trách nhiệm trong các tình huống phòng ngự. Cách tiếp cận quyết liệt của Iraola giúp Liverpool tăng cường khả năng áp sát, gây sức ép lên đối thủ và chuyển trạng thái nhanh hơn.

Liverpool đang thể hiện một bộ mặt tích cực dưới thời HLV Andoni Iraola

Dù vậy, chiến thắng trước Villarreal chưa thể che lấp hoàn toàn những vấn đề nơi hàng thủ. Việc để đối phương ghi hai bàn trong chưa đầy 30 phút đầu tiên cho thấy Liverpool vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát không gian và hạn chế sai sót cá nhân. Bàn thua ở cuối trận cũng nhắc nhở đội bóng rằng lợi thế dẫn trước chưa đủ để bảo đảm sự an toàn.

Bên cạnh cú đúp của Mac Allister, Rio Ngumoha là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của Liverpool. Cầu thủ 18 tuổi kiến tạo cho Araujo gỡ hòa 2-2, trước khi thực hiện pha đi bóng và căng ngang thuận lợi để Mac Allister đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Với hai đường kiến tạo trong trận đấu này, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool có kiến tạo tại đấu trường châu Âu, ở tuổi 18 năm 52 ngày. Màn trình diễn tại Anfield cho thấy sự tự tin, tốc độ và khả năng tạo đột biến của cầu thủ trẻ này.

Rio Ngumoha là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Liverpool

Trong bối cảnh Liverpool sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng, sự trưởng thành của Ngumoha mang đến thêm lựa chọn cho Iraola. Khả năng vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một và tạo cơ hội cho đồng đội giúp cầu thủ trẻ trở thành nhân tố đáng chú ý trong đội hình.

Chiến thắng 4-3 trước Villarreal không chỉ giúp Liverpool nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Champions League mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu của đội bóng khi rơi vào thế khó. Thế nhưng, để duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu, thầy trò Iraola vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời phát huy hiệu quả những điều chỉnh chiến thuật đang mang lại tín hiệu tích cực.