Liverpool - Man City: Thể hiện bản lĩnh

Những màn đối đầu giữa Liverpool và Man City luôn là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất tại Ngoại hạng Anh nhiều mùa bóng qua. Trong lần so tài lần này, sẽ là lần đầu tiên Liverpool và Manchester City không có Jurgen Klopp hay Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện kể từ tháng 3/2015.

Cũng trong nhiều năm qua, hai đội đã tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn. Hai đội bước vào trận đấu với những trạng thái khác nhau. Liverpool vẫn chưa thua nhưng mới có 9 điểm sau 5 vòng, trong khi Man City đang duy trì thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Cả hai đã quá quen thuộc với những cuộc đối đầu căng thẳng trong những mùa giải gần đây. Mỗi lần hai đội gặp nhau, trận đấu không chỉ thu hút sự chú ý bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi những tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Những màn đối đầu giữa Liverpool và Man City luôn là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP

The Citizens đã ghi tới 13 bàn và để thủng lưới 5 lần. Đội khách đặt mục tiêu tiếp tục duy trì phong độ để củng cố vị trí trong cuộc đua vô địch, trong khi Liverpool cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả tích cực trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Man City đang có chuỗi 10 trận bất bại trên sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Nhiệm vụ với Liverpool là phải chặn đứng đối thủ và giữ 3 điểm ở lại Anfield để thu hẹp khoảng cách và khẳng định tham vọng của mình. Nếu thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn 3 và mọi thứ rộng mở, nhưng nếu để thua, cách biệt sẽ lên tới 9 điểm, con số tạo áp lực khổng lồ lên The Kop.

Liverpool đang thể hiện sự chắc chắn của mình ở mùa giải năm nay và HLV Andoni Iraola có thể trở thành HLV trưởng thứ 3 của đội bóng vùng Merseyside không thua trong cả 6 trận đấu đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh, sau Bob Paisley và Joe Fagan, nếu giành kết quả tốt trước Man City ở vòng đấu này.

Sân Anfield luôn là điểm tựa vững chãi mỗi khi Liverpool thi đấu tại đây. Tuy nhiên, Lữ đoàn đỏ đã hòa cả 4 trận đấu gần nhất của họ tại Premier League khi thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, theo thống kê, Man City đã bất bại trong 10 trận sân khách gần nhất tại giải đấu (thắng 6, hòa 4).

Ở trận đấu này, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của hai tiền đạo Cody Gakpo và Alexander Isak do chấn thương. HLV Iraola sẽ phải đối mặt với bài toán khó về vị trí người lĩnh xướng hàng tấn công trong bối cảnh Hugo Ekitike vẫn đang chấn thương dài hạn.

Về phía Man City, chân sút chủ lực Erling Haaland cũng đã sẵn sàng để ra sân ở trận cầu quan trọng này. Tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa này với 5 bàn thắng. Sau khi lập công trước Sunderland, chân sút này đã ghi bàn vào lưới cả 25 đội bóng mà anh từng đối đầu tại giải đấu cao nhất xứ sỏ sương mù. Haaland không thể ghi bàn trong 3 chuyến làm khách đầu tiên đến Anfield tại Premier League, trước khi tìm được mành lưới Liverpool ở lần thứ tư vào tháng 2, trong chiến thắng 2 - 1 của Man City.

Xét về phong độ hiện tại, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Etihad đang phải đối diện với thông tin gây chấn động bóng đá thế giới và có thể phải đối mặt với án phạt rất nặng của Ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh khi vi phạm vi phạm tất cả các cáo buộc tài chính Premier League trong giai đoạn từ 2009 - 2018. Hàng tá danh hiệu trong quãng thời gian này có thể bị tước khỏi tay Man City. Những tranh cãi bên ngoài sân cỏ sẽ khiến bầu không khí tại Anfield được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Trận đấu giữa Liverpool và Man City sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 11/10.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Munoz, Barcola

Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland