Liverpool loại Chelsea ra khỏi cúp Liên đoàn Anh

Jordan Henderson có ngày trở lại mái nhà xưa Anfield
HLV Xabi Alonso chỉ đạo học trò ngoài đường biên
Phút 40, Rogers mở tỷ số cho Chelsea trên chấm penalty
Điệu ăn mừng quen thuộc của tiền đạo người Anh
Nhưng ngay sau đó, Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cũng trên chấm 11m
Cuối hiệp một, Chelsea tổn thất khi trung vệ Lacroix dính chấn thương
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Sang hiệp hai, thế trận cân bằng và thiếu tính đột biến
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, buộc hai đội phải bước lên chấm luân lưu
Trong loạt đấu súng cân não, Fofana đá hỏng quả quyết định, dâng tấm vé cho Liverpool
Liverpool thắng kịch tính sau loạt penalty
Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, LFC, Carabao Cup