Liverpool loại Chelsea ra khỏi cúp Liên đoàn Anh

Jordan Henderson có ngày trở lại mái nhà xưa Anfield

HLV Xabi Alonso chỉ đạo học trò ngoài đường biên

Phút 40, Rogers mở tỷ số cho Chelsea trên chấm penalty

Điệu ăn mừng quen thuộc của tiền đạo người Anh

Nhưng ngay sau đó, Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cũng trên chấm 11m

Cuối hiệp một, Chelsea tổn thất khi trung vệ Lacroix dính chấn thương

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1

Sang hiệp hai, thế trận cân bằng và thiếu tính đột biến

90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, buộc hai đội phải bước lên chấm luân lưu

Trong loạt đấu súng cân não, Fofana đá hỏng quả quyết định, dâng tấm vé cho Liverpool

Liverpool thắng kịch tính sau loạt penalty

Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, LFC, Carabao Cup