Liverpool liên tiếp nhận tin không vui, thêm trụ cột gặp vấn đề trước trận gặp Villarreal

Liverpool đang đứng trước bài toán nhân sự khi Victor Munoz không góp mặt trong buổi tập hôm thứ Hai, ngay trước cuộc đối đầu Villarreal tại Champions League. Tiền đạo người Tây Ban Nha được cho là gặp vấn đề thể lực sau trận thắng Brentford 2-1 tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Munoz đóng góp bàn gỡ hòa quan trọng trong chiến thắng này, giúp Liverpool tạo tiền đề để giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, cầu thủ trị giá 34 triệu bảng phải nhận chăm sóc y tế hai lần trong trận đấu và được Joe Gomez thay ra ở những phút cuối.

Victor Munoz gặp chấn thương trong trận gặp Brentford cuối tuần qua

Hình ảnh Munoz đeo nẹp đầu gối sau trận càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng chấn thương. Hiện Liverpool chưa xác nhận liệu ngôi sao này có đủ khả năng thi đấu trước Villarreal hay không. Dù vậy, việc vắng mặt trên sân tập khiến khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát của tiền đạo người Tây Ban Nha trở thành dấu hỏi lớn.

Không chỉ Munoz, Liverpool còn phải theo dõi tình trạng thể lực của Dominik Szoboszlai và Jeremie Frimpong sau trận đấu với Brentford. Trong khi đó, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa thể trở lại thi đấu.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự buộc ban huấn luyện phải bổ sung một số gương mặt trẻ từ học viện vào buổi tập hôm thứ Hai (ngày 19/10), gồm Michael Laffey, Luke Chambers, James McConnell và Jayden Danns. Đây có thể là những phương án dự phòng nếu các trụ cột không kịp bình phục.

Liverpool sẽ phải cân nhắc lại nhân sự trước trận gặp Villarreal tại Champions League

Trong trường hợp Munoz vắng mặt, Rio Ngumoha là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ tốc độ và khả năng đột phá ở những tình huống một đối một. Bên cạnh đó, tình trạng thể lực của Cody Gakpo cũng sẽ ảnh hưởng đến cách bố trí hàng công.

Với tính chất quan trọng của trận đấu tại Champions League, Liverpool cần sớm xác định tình trạng của Munoz cùng các cầu thủ đang gặp vấn đề thể lực. Nếu tiếp tục mất thêm nhân sự, ban huấn luyện sẽ phải tận dụng chiều sâu đội hình và trao cơ hội cho những gương mặt trẻ nhằm hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước Villarreal.