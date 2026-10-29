Liverpool lần thứ ba liên tiếp loại Chelsea ở Cup Liên đoàn

Liverpool giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu trước Chelsea. Trận đấu tại Anfield khép lại với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút, trước khi hai đội phải trải qua 8 lượt sút luân lưu đầy căng thẳng.

Trung vệ Wesley Fofana trở thành tâm điểm của trận đấu khi mắc hai sai lầm khiến Chelsea phải trả giá. Đầu tiên, anh để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Liverpool hưởng phạt đền chỉ 2 phút sau khi Morgan Rogers mở tỷ số cho đội khách ở phút 40.

Tiền đạo Cody Gakpo không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại thủ môn Mike Penders để quân bình tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Hai đội sau đó tạo ra một số cơ hội nhưng đều không thể ghi thêm bàn thắng, buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11 m.

Liverpool lần thứ ba liên tiếp loại Chelsea (áo xanh) ở Cup Liên đoàn Anh. Ảnh: Getty.

Loạt luân lưu diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội định đoạt trận đấu. Liverpool có hai cầu thủ sút hỏng là Kostas Tsimikas và Ryan Gravenberch, trong khi phía Chelsea lần lượt chứng kiến Valentine Barco và Emanuel Emegha thất bại.

Bước ngoặt đến ở lượt sút thứ tám, khi Joe Gomez thực hiện thành công, đưa Liverpool vượt lên 6-5. Trung vệ Fofana bước lên với nhiệm vụ giữ hy vọng cho Chelsea, nhưng lại sút hỏng, khiến đội khách chính thức bị loại.

Chiến thắng giúp Liverpool tiếp tục duy trì ưu thế trước Chelsea ở Cup Liên đoàn Anh. Đây là lần thứ ba liên tiếp 'The Kop' loại đối thủ thành London tại đấu trường này, sau hai chiến thắng ở chung kết các mùa 2021-2022 và 2023-2024.

Đáng chú ý, cả ba cuộc đối đầu đều diễn ra hết sức căng thẳng. Năm 2022, Liverpool vượt qua Chelsea 11-10 trên chấm luân lưu sau trận hòa 0-0. Hai năm sau, đội bóng vùng Merseyside tiếp tục đánh bại đối thủ 1-0 nhờ bàn thắng của Virgil van Dijk trong hiệp phụ.

Lần tái ngộ này không mang tính chất một trận chung kết, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Chelsea thêm một lần ôm hận trước đối thủ nhiều duyên nợ, dù từng nắm lợi thế dẫn bàn ngay tại Anfield.

Với Liverpool, chiến thắng còn giúp họ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Cup Liên đoàn Anh thứ 11. 'The Kop' hiện giữ kỷ lục 10 lần vô địch, nhiều hơn bất kỳ CLB nào trong lịch sử giải đấu.

Liverpool cũng tránh được kịch bản bị loại ở vòng 4 trong hai mùa liên tiếp, sau khi từng thua Crystal Palace 0-3 ngay tại Anfield mùa trước.

Từ chỗ phải trải qua loạt luân lưu đầy may rủi, đội bóng của HLV Andoni Iraola giờ đã tiến thêm một bước trên hành trình củng cố vị thế số một tại Cup Liên đoàn Anh.