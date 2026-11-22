Mauricio Pochettino nhận công việc tại MU trong hoàn cảnh không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng áp lực thành tích lập tức đè nặng lên vai chiến lược gia người Argentina. Trận ra mắt tại Anfield trước Liverpool là thử thách khắc nghiệt, song khó khăn của ông không dừng lại ở 90 phút derby.

MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong khoảng 40 năm, đứng thứ ba từ dưới lên và mới có một chiến thắng sau 10 vòng đấu. Đội bóng đã sa thải Michael Carrick, để Pochettino tiếp quản một tập thể mất phương hướng, thủng lưới 19 bàn và cần được tái thiết cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Pochettino tiếp quản MU giữa khủng hoảng thành tích, đối mặt áp lực vực dậy đội bóng khi thời gian chuẩn bị gần như không có. Ảnh: Manchester United

Điều khó nhất với Pochettino là ông gần như không có thời gian để tạo ra dấu ấn chiến thuật. Nhà cầm quân 54 tuổi chỉ có khoảng ba buổi tập cùng các cầu thủ sau khi rời tuyển Mỹ để trở lại nước Anh. Ông phải lập tức lựa chọn cách vận hành đội bóng, tìm phương án cải thiện hàng thủ và khôi phục niềm tin cho những cầu thủ vừa trải qua chuỗi trận thất vọng. Pochettino muốn xây dựng MU từ đầu, theo triết lý và bản sắc của riêng ông, thay vì tiếp tục bị ám ảnh bởi những thất bại trước đó.

Dù vậy, xây dựng bản sắc là câu chuyện dài hạn, còn MU cần điểm số ngay lập tức. Theo Opta, MU đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, trong đó có 5 trận hòa và 3 thất bại. Đội bóng cũng chưa giữ sạch lưới sau 10 vòng đầu tiên, đồng thời để đối thủ tạo ra những cơ hội có chất lượng rất cao. Đây là vấn đề Pochettino không thể giải quyết chỉ bằng tinh thần hay những lời động viên.

Ông vốn được biết đến với triết lý bóng đá chủ động, pressing và đòi hỏi cường độ vận động cao. Tuy nhiên, MU lúc này không phải tập thể có thể dễ dàng thực hiện những yêu cầu đó. Pochettino cần quyết định liệu có áp dụng ngay phong cách quen thuộc hay ưu tiên sự an toàn để đưa đội bóng thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Nếu cố gắng thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn, MU có thể tiếp tục trả giá bởi những sai lầm vốn đã tồn tại. Ngược lại, cách tiếp cận quá thận trọng cũng khó tạo ra bước ngoặt cho một đội bóng đang thiếu sức sống.

Trận gặp Liverpool là phép thử đầu tiên, Pochettino yêu cầu MU phải chơi với tinh thần không sợ hãi, chủ động hướng đến chiến thắng thay vì bước vào trận đấu với tâm lý tự ti. Đó là thông điệp cần thiết, nhưng để biến nó thành thực tế, ông phải giải quyết những điểm yếu về tổ chức, tâm lý và năng lực thực hiện trên sân.

Pochettino có thể mang đến luồng sinh khí mới, nhưng MU không thể trông chờ vào hiệu ứng đổi HLV để giải quyết mọi vấn đề. Nhà cầm quân người Argentina đang đứng trước bài toán vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng, trong khi bản thân chưa có đủ thời gian để hiểu hết những gì đang xảy ra tại Old Trafford. Đó mới là thử thách lớn nhất của ông.