Liverpool kéo Brighton xuống mặt đất

Highlights Liverpool 2-0 Brighton Tối 25/10, Liverpool nhẹ nhàng đánh bại Brighton với tỷ số 2-0 tại vòng 8 Premier League 2026/27.

Liverpool đánh bại Brighton tại Anfield để chấm dứt cơn khát chiến thắng trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2026. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng vùng Merseyside lấy lại sự tự tin mà còn khép lại chuỗi 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Brighton trên mọi đấu trường.

Ngay từ đầu trận, Liverpool nhanh chóng dồn lên ép sân. Ở chiều ngược lại, Brighton cũng thường xuyên tổ chức các pha phản công nguy hiểm. Thế trận giằng co chỉ được phá vỡ khi Florian Wirtz tung cú sút chạm người Pascal Gross đổi hướng ở phút 17, khiến thủ môn Bart Verbruggen không thể cứu thua. Đây là lần đầu tiên Brighton phải nhận bàn thua sau hơn 9 giờ thi đấu trên mọi đấu trường.

Liverpool khuất phục Brighton. Ảnh: Reuters.

Bàn mở tỷ số giúp Liverpool chơi hưng phấn hơn. Đội chủ nhà nhanh chóng nhân đôi cách biệt sau đó 4 phút khi Bradley Barcola kiến tạo để Alexander Isak lập công. Hai bản hợp đồng đắt giá phối hợp ăn ý, mang lại lợi thế quan trọng cho Liverpool trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Brighton không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đội khách đẩy cao đội hình, gây sức ép bằng lối chơi pressing và liên tục tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự Liverpool. Sau giờ nghỉ, "The Kop" phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, đội khách thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định để có thể ghi bàn.

Thất bại 0-2 khiến Brighton lần đầu tiên không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời trải qua hai trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường. Hồi giữa tuần, họ để Jablonec cầm hòa 0-0 ở Europa Conference League.

Với Liverpool, chiến thắng tại Anfield là cú hích quan trọng. Đội bóng vùng Merseyside thắng 6 trong 7 trận gần nhất, qua đó leo lên vị trí thứ 4, bám sát Brigton với 1 điểm ít hơn.