Liverpool hạ Chelsea sau loạt luân lưu kịch tính

Liverpool vượt qua Chelsea ở vòng 4 Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Với việc cả hai bên đều xoay tua đội hình, thế trận diễn ra giằng co và chỉ thực sự bùng nổ ở cuối hiệp một nhờ hai quả phạt đền chớp nhoáng. Phút 40, Ryan Gravenberch phạm lỗi với Moises Caicedo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Morgan Rogers dễ dàng đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Dẫu vậy, lợi thế của đội khách chỉ kéo dài 3 phút. Wesley Fofana để bóng chạm tay tai hại từ một quả phạt góc, mang về quả 11 m cho Liverpool và Cody Gakpo đã lạnh lùng gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên hai đội liên tục tung các hảo thủ như Florian Wirtz, Bradley Barcola hay Alexander Isak vào sân nhằm tìm kiếm bàn ấn định tỷ số. Dù nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, sự xuất sắc của hai thủ thành Mamardashvili và Mike Penders đã hóa giải toàn bộ các cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu may rủi.

Trên chấm 11 m, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi áp lực tâm lý khiến cầu thủ đôi bên liên tục sút hỏng. Mọi thứ chỉ được định đoạt ở lượt sút thứ 7. Sau khi Joe Gomez dứt điểm chính xác đưa chủ nhà vươn lên dẫn 6-5, trung vệ Fofana sút bóng vọt xà ngang, chính thức chấm dứt hành trình của thầy trò Xabi Alonso tại Carabao Cup.

Sau khi giành quyền đi tiếp, Liverpool sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Arsenal tại vòng 9 Premier League diễn ra vào ngày 1/11, trong khi Chelsea sẽ đối đầu Manchester United.

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