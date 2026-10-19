Liverpool đàm phán gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Rio Ngumoha

Theo truyền thông Anh, Liverpool đã khởi động quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Rio Ngumoha. Đội bóng vùng Merseyside muốn ký thỏa thuận mới có thời hạn đến tháng 6/2031, kéo dài thêm ba năm so với hợp đồng hiện tại, vốn còn hiệu lực đến tháng 6/2028.

Việc sớm xúc tiến thương thảo cho thấy Liverpool đánh giá cao tiềm năng phát triển của Ngumoha và muốn tránh nguy cơ mất đi một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của đội bóng. Về phía cầu thủ, tiền đạo này cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với sân Anfield.

Rio Ngumoha được Liverpool xúc tiến gia hạn hợp đồng đến năm 2031

Một số nguồn tin chưa cho rằng mức lương của Ngumoha có thể tăng từ 25.000 bảng lên khoảng 120.000 bảng mỗi tuần nếu ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, con số này hiện chưa được xác nhận, do đó chưa thể xem là điều khoản chính thức trong quá trình đàm phán.

Chia sẻ về tiến trình thương thảo, Ngumoha cho biết các vấn đề liên quan đến hợp đồng đang được người đại diện xử lý. Cầu thủ trẻ đánh giá mọi việc diễn ra tích cực, dù chưa có gì được đảm bảo hoàn toàn. “Mọi thứ hiện đang nằm trong tay người đại diện của tôi. Tôi cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra khá tốt, dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn”, Ngumoha chia sẻ.

Tài năng trẻ của Liverpool cũng khẳng định muốn tập trung vào màn trình diễn thay vì để những vấn đề bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân. “Tôi chỉ muốn màn trình diễn trên sân nói lên tất cả. Tôi rất vui khi được ra sân, còn những vấn đề khác tôi không quá quan tâm. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên”, cầu thủ này nhấn mạnh.

Rio Ngumoha bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Liverpool trong thời gian tới

Ngumoha đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục khoác áo Liverpool và duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Những tín hiệu tích cực từ cầu thủ trẻ mở ra triển vọng để Liverpool đạt thỏa thuận gia hạn trong thời gian tới. Dù vậy, khi các điều khoản cuối cùng chưa được công bố, tương lai hợp đồng của ngôi sao 18 tuổi vẫn cần chờ diễn biến chính thức từ hai phía.