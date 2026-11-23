Trận derby nước Anh nhanh chóng trở thành màn trình diễn của Liverpool. MU mất Leny Yoro từ phút thứ 8 sau tình huống trung vệ người Pháp phạm lỗi với Alexander Isak khi tiền đạo Liverpool có cơ hội thoát xuống. Nhưng cách Liverpool tận dụng bước ngoặt mới là điều tạo nên sự khác biệt. Đội chủ sân Anfield không cho đối thủ thời gian ổn định đội hình, liên tiếp dồn ép và ghi hai bàn chỉ trong vòng 5 phút.

Dominik Szoboszlai mở tỷ số từ quả đá phạt sau tình huống Yoro bị truất quyền thi đấu. Ba phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt với pha kết thúc đầy kỹ thuật, sau tình huống phối hợp có dấu ấn của Rio Ngumoha. Liverpool khiến trận đấu trở nên cực kỳ khó khăn với MU ngay khi hiệp một chưa trôi qua được bao lâu. Pochettino phải đưa Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo từ phút 22 để gia cố hàng phòng ngự, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa MU gần như từ bỏ ý định chơi tấn công chủ động.

Liverpool thể hiện sự sắc bén, tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống khiến MU hoàn toàn bất lực. Ảnh: Liverpool FC

Điểm đáng chú ý ở Liverpool là đội bóng không giảm nhịp độ dù đã dẫn trước hai bàn và có lợi thế quân số. Họ tiếp tục tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự MU, khai thác hai biên và tạo ra những tình huống khiến đội khách phải lùi sâu. Rio Ngumoha là một trong những gương mặt nổi bật, không chỉ tham gia vào bàn thắng của Wirtz mà còn trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 66. Liverpool duy trì sức ép, trong khi MU gần như không có khả năng tổ chức những đợt phản công đủ nguy hiểm để thay đổi cục diện.

Florian Wirtz tiếp tục cho thấy giá trị trong cách Liverpool vận hành tấn công. Tiền vệ người Đức ghi bàn, kiến tạo và góp phần tạo ra những khoảng trống cho các đồng đội. Đến phút 82, Víctor Muñoz ghi bàn thứ tư sau đường chuyền của Wirtz, khép lại chiến thắng áp đảo. Liverpool thậm chí còn có thêm cơ hội gia tăng cách biệt, trong khi MU chỉ có thể cố gắng hạn chế số bàn thua.

Truyền thông Anh xem trận đấu là khởi đầu thảm họa của Pochettino. The Independent cũng chỉ ra những sai lầm phòng ngự của MU đã khiến Liverpool nhanh chóng trừng phạt đối thủ.

Liverpool không đơn thuần thắng một trận derby. Họ tận dụng triệt để thời cơ, duy trì cường độ và biến lợi thế trên sân thành chiến thắng cách biệt. Trong khi Anfield chứng kiến một màn trình diễn đầy sức thuyết phục của đội chủ nhà, Pochettino phải bắt đầu triều đại tại MU bằng thất bại 0-4, cùng hàng loạt vấn đề phòng ngự cần giải quyết.