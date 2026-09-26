Live [TRỰC TUYẾN] Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: 'Ý nghĩa Thuyết U minh giới trong Đại giới đàn'

Cảnh giới U minh là nơi mà các vong linh chúng sanh còn trôi lăn vì nghiệp chướng không dứt, đắm mình trong trầm luân phiền não không thể siêu thoát. Việc thiết lập trai nghi phương tiện, khai thị, truyền trao tịnh giới nhằm mục đích thức tỉnh những chúng sanh này, xoa dịu khổ đau, gieo duyên hướng Phật để đưa họ đến bến bờ an lạc. Trong đàn lễ Thuyết U minh giới, chư vị giới tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình tâm thành quán tưởng, hướng về các bậc cao đức giới sư phát nguyện ăn năn sám hối lỗi lầm, tiêu trừ ác nghiệp.

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