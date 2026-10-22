Live Nation lên tiếng về tranh cãi của BTS tại Nam Mỹ

Những ngày gần đây, chặng lưu diễn Nam Mỹ của BTS trở thành tâm điểm tranh luận khi người hâm mộ phát hiện quy mô hệ thống màn hình tại các buổi hòa nhạc có sự thay đổi so với kỳ vọng ban đầu. Là nhóm nhạc nổi tiếng với những sân khấu được đầu tư công phu, BTS luôn mang đến trải nghiệm trình diễn quy mô lớn. Vì vậy, việc số lượng màn hình giảm từ 12 xuống còn 4 đã khiến không ít khán giả lo ngại về khả năng theo dõi các thành viên từ những vị trí ngồi xa sân khấu.

Theo POPLine, những lời phàn nàn từ người hâm mộ Brazil bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 10, sau khi BTS khởi động chặng lưu diễn Nam Mỹ tại Colombia. Các buổi biểu diễn tiếp theo ở Peru và Chile tiếp tục thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên tranh luận về sự thay đổi trong cách dàn dựng sân khấu.

Đáng chú ý, nhiều khán giả đã mua vé từ nhiều tháng trước, khi những thông tin về sự thay đổi trong hệ thống màn hình chưa được chú ý. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy thất vọng, bởi họ kỳ vọng được trải nghiệm chương trình với quy mô tương xứng với danh tiếng của BTS cũng như mức độ đầu tư thường thấy trong các chuyến lưu diễn quốc tế của nhóm.

Trước phản ứng của người hâm mộ, Live Nation đã lên tiếng trên Instagram về công tác tổ chức các buổi biểu diễn của BTS tại Brazil. Đơn vị sản xuất khẳng định các đêm diễn tại São Paulo sẽ tuân theo định dạng đã được xác định cho toàn bộ chặng lưu diễn Nam Mỹ.

Trong thông báo được POPLine dẫn lại, Live Nation cho biết: "Công tác chuẩn bị sản xuất cho 'BTS World Tour | ARIRANG', diễn ra vào ngày 28, 30 và 31 tháng 10 tại MorumBIS ở São Paulo, sẽ nhất quán với định dạng đã được xác định cho tất cả các đêm diễn tại Nam Mỹ. Tất cả thông tin về các buổi diễn - ngày tháng, các khu vực và sơ đồ sự kiện đã được chia sẻ thông qua các kênh chính thức của Live Nation Brazil và vẫn giữ nguyên như đã thông báo".

Như vậy, Live Nation nhấn mạnh tính nhất quán trong phương án tổ chức tại Nam Mỹ, đồng thời khẳng định những thông tin chính thức về ngày diễn, khu vực khán giả và sơ đồ sự kiện không thay đổi so với thông báo trước đó. Tuy nhiên, phản hồi này chưa trực tiếp giải thích nguyên nhân số lượng màn hình giảm từ 12 xuống còn 4, cũng như chưa làm rõ liệu sự thay đổi có ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả hay không.

Đây cũng chính là điểm khiến tranh luận tiếp tục được quan tâm. Với những buổi hòa nhạc được tổ chức tại các sân vận động có sức chứa lớn, hệ thống màn hình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khán giả ở xa quan sát biểu cảm, chuyển động và những chi tiết trên sân khấu. Do đó, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hạng mục này đều có thể tác động đến kỳ vọng của người mua vé.

Theo thông tin được công bố, trước khi đến Brazil, BTS đã biểu diễn hai đêm tại Bogotá, Colombia, bốn đêm tại Lima, Peru và ba đêm tại Santiago, Chile. Những buổi hòa nhạc này thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đồng thời khiến công tác dàn dựng trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Với đặc trưng sân khấu được đầu tư về hình ảnh và hiệu ứng, các buổi biểu diễn của BTS không chỉ là dịp để người hâm mộ thưởng thức âm nhạc trực tiếp mà còn là trải nghiệm tổng thể kết hợp giữa trình diễn, ánh sáng và công nghệ sân khấu. Chính vì thế, sự khác biệt về thiết kế hoặc thiết bị hỗ trợ quan sát có thể trở thành vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi khán giả đã lên kế hoạch và chi trả cho sự kiện từ trước.

Ba đêm diễn tại sân vận động MorumBIS ở São Paulo, dự kiến diễn ra vào ngày 28, 30 và 31 tháng 10, sẽ khép lại chặng Nam Mỹ của BTS World Tour | ARIRANG. Theo POPLine, buổi diễn ngày 30 tháng 10 còn được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới, với vé xem tại rạp đã được mở bán.

Dù những tranh luận về hệ thống màn hình đang phủ bóng lên một phần chặng lưu diễn, sức hút của BTS tại thị trường Nam Mỹ vẫn là điều đáng chú ý. Theo bài viết của POPLine, chuyến lưu diễn đã đạt doanh thu bán vé hơn 500 triệu USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa với việc những băn khoăn của khán giả tại từng địa điểm tổ chức có thể bị bỏ qua.

Trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm trực tiếp, câu chuyện tại Nam Mỹ cho thấy kỳ vọng dành cho một chuyến lưu diễn lớn không chỉ nằm ở danh sách ca khúc hay màn trình diễn của nghệ sĩ. Cách bố trí sân khấu, khả năng quan sát và sự minh bạch trong thông tin tổ chức cũng là những yếu tố quan trọng.

Phản hồi của Live Nation đã làm rõ lập trường của đơn vị tổ chức về định dạng các đêm diễn tại Brazil, nhưng những câu hỏi xoay quanh việc giảm số lượng màn hình vẫn cần thêm lời giải thích cụ thể. Các buổi hòa nhạc tại São Paulo vì thế không chỉ được chờ đợi như màn khép lại chặng Nam Mỹ của BTS, mà còn thu hút sự chú ý bởi kỳ vọng của người hâm mộ về chất lượng trải nghiệm thực tế.