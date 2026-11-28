Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và phái đoàn trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - TP.HCM

Theo đó, chiều 28-11, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng phái đoàn đã chuyển vòng hoa kính viếng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bộ Dân tộc và Tôn giáo phân ưu với GHPGVN trước sự viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh.

Tháp tùng Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang có Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cùng đại diện lãnh đạo Bộ, các Vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng phái đoàn dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đón tiếp phái đoàn đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN có chư vị giáo phẩm Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư vị Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt GHPGVN và môn đồ pháp quyến cảm tạ

Sau khi dâng hương tưởng niệm, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan theo nghi thức truyền thống, ghi sổ tang phân ưu cùng GHPGVN và môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Thay mặt GHPGVN và môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Đức Thiện cảm tạ, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN đã có lời phân ưu sâu sắc trước sự mất mát lớn lao của GHPGVN và môn đồ pháp quyến; đồng thời cảm tạ lãnh đạo các cấp đã tạo thuận duyên, giúp đỡ Giáo hội, môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh chu đáo, trang trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ký sổ tang lưu niệm

Trong niềm kính tiếc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Bùi Thị Minh Hoài cũng đã gửi vòng hoa viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tân viên tịch.

Cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ, gần 100 phái đoàn đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang, dâng hương tưởng niệm và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp: phái đoàn Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban MTTQVN do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Đảng ủy làm trưởng đoàn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng phái đoàn; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Chủ Trung ương Hội làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Dâng hương đảnh lễ tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc còn có phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk do Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh do Thượng tọa Thích Quảng Nguyên, Phó ban Thường trực dẫn đầu; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh do Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn;

Phái đoàn Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban MTTQVN do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Đảng ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên mặc niệm tưởng nhớ công đức của Trưởng lão Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị do Hòa thượng Thích Hải Tạng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dẫn đầu; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi do Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Xả, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh dẫn dầu; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lai Châu do Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn; Ban Trị sự GHPGVN TP.Bắc Ninh do Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn;

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Đoàn Phật giáo Nam tông Khmer An Giang do Trưởng lão Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang làm trưởng đoàn; sơn môn Tế Xuyên và các tổ đình, tự viện trực thuộc; phái đoàn Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dẫn đầu; Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương do Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban làm trưởng đoàn; Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội dẫn đầu;

Phái đoàn hệ phái Vĩnh Nghiêm do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh làm trưởng đoàn; sơn môn tổ đình Viên Minh do Thượng tọa Thích Tiến Đạt đại diện; sơn môn tổ đình Trấn Quốc, Quốc Ân, Trung Hậu, tịnh xá Ngọc Phương, cùng chư Tăng Ni các tự viện…

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi do Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Xả, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dẫn đầu đến tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang

Theo chương trình Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, vào 5 giờ 30 phút sáng mai, 29-11 sẽ cử hành nghi thức khiển điện; 7 giờ sẽ diễn ra Lễ truy niệm của Trung ương GHPGVN; sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời tổ đình Vĩnh Nghiêm về Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai) để làm lễ trà-tỳ.

Thông tin từ Tiểu ban Thông sự thuộc Ban Tổ chức Lễ tang, cho đến chiều 28-11, có hơn 500 phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị, hội đoàn, tự viện, đạo tràng… đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm - nơi tổ chức Lễ tang để kính viếng, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Hình ảnh ghi nhận các đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ngày 28-11:

Đoàn Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử Trung ương làm trưởng đoàn

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội dẫn đầu viếng tang

Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương do Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban làm trưởng đoàn

Tổ đình Tế Xuyên - Bảo Khám; tổ đình Hội Xá - Thường Tín do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Tông môn tổ đình làm trưởng đoàn

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ viếng tang

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban MTTQVN do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Đảng ủy Dân Vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn

Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đầu

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

Đoàn Phật giáo Nam tông Khmer An Giang, do Trưởng lão Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang làm trưởng đoàn

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Chư tôn đức tổ đình Viên Minh, Võ Lăng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh do Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn

Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông (TP.HCM)

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu do Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn

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Đoàn tu viện Vĩnh Nghiêm và tổ đình Trung Hậu

Hệ phái Vĩnh Nghiêm do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh làm trưởng đoàn

Ban Trị sự GHPGVN TP.Bắc Ninh

Phái đoàn Trường Trung cấp Phật học TP.Đồng Nai do Hòa thượng Thích Phước Tú làm trưởng đoàn

Chư Ni hệ phái Khất sĩ - tịnh xá Ngọc Phương