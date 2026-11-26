Live [Ảnh] Nhiều phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại tổ đình Vĩnh Nghiêm
Sau lễ nhập kim quan, nhiều đoàn đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) viếng tang, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Đức Nghiệp (1929-2026), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái Vĩnh Nghiêm tân viên tịch.
Theo đó, từ 17 giờ ngày 25-11 đến 17 giờ hôm nay, 26-11, nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các đơn vị, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; các đạo tràng đã đến viếng tang, phân ưu cùng môn đồ pháp quyến về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.
Ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ, có phái đoàn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân; Cục An ninh nội địa - Bộ Công an do Thiếu tướng Phó Cục trưởng Lê Quang Đạo dẫn đầu; phái đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn; phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM do Thành ủy viên, Giám đốc Lâm Đình Thắng dẫn đầu; phái đoàn Công an TP.HCM do Phó Giám Đốc Đại tá Lê Công Anh dẫn đầu; cùng các phái đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM, lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hưng, Công an Phường Xuân Hòa (TP.HCM)...
Phái đoàn Viện Nghiên cứu Phật học VN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đông, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ; Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; hệ phái Phật giáo Khất sĩ, hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM... cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện đến viếng tang tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng.
Trước Giác linh đường, các phái đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cao đăng Phật quốc.
Trong niềm kính tiếc, các phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.
Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM) là vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ.
Đặc biệt, trong giai đoạn Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, Trưởng lão Hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).
Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ), sau đó di quan về Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).
Một số hình ảnh ghi nhận các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp:
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Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đến chư Tăng Ni và bạn đọc quan tâm.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-nhieu-phai-doan-vieng-tang-truong-lao-hoa-thuong-thich-duc-nghiep-tai-to-dinh-vinh-nghiem-post81733.html