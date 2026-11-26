Theo đó, từ 17 giờ ngày 25-11 đến 17 giờ hôm nay, 26-11, nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các đơn vị, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; các đạo tràng đã đến viếng tang, phân ưu cùng môn đồ pháp quyến về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Thành kính đối trước kim quan, di ảnh và long vị tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ, có phái đoàn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân; Cục An ninh nội địa - Bộ Công an do Thiếu tướng Phó Cục trưởng Lê Quang Đạo dẫn đầu; phái đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn; phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM do Thành ủy viên, Giám đốc Lâm Đình Thắng dẫn đầu; phái đoàn Công an TP.HCM do Phó Giám Đốc Đại tá Lê Công Anh dẫn đầu; cùng các phái đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM, lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hưng, Công an Phường Xuân Hòa (TP.HCM)...

Phái đoàn Viện Nghiên cứu Phật học VN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đông, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ; Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; hệ phái Phật giáo Khất sĩ, hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM... cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện đến viếng tang tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng.

Chư tôn đức đoàn Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trước Giác linh đường, các phái đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cao đăng Phật quốc.

Trong niềm kính tiếc, các phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Trưởng lão có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM) là vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Đặc biệt, trong giai đoạn Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, Trưởng lão Hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Cục trưởng Cục An ninh - Bộ Công An cùng phái đoàn thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN tân viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ), sau đó di quan về Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Một số hình ảnh ghi nhận các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp:

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Đức Nghiệp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư tôn đức viếng tang

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Hòa thượng Thích Quảng Tâm cùng phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tưởng niệm và thọ tang

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng kính viếng tang

Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng các thành viên viếng tang

Đại đức Thích Thanh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên cùng phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng các thành viên viếng tang

Phái đoàn Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thành kính tưởng niệm vị giáo phẩm từng đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975

Chư tôn đức Hệ phái Phật giáo Khất sĩ dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh viếng tang

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Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM thành kính tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phái đoàn Đảng ủy - Cục An ninh nội địa tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Phái đoàn Công an TP.HCM do Đại tá Lê Công An, Phó Giám Đốc dẫn đầu cùng các thành viên tưởng niệm

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các thành viên viếng tang

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM do đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành Ủy viên, Phó Chính ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM làm Trưởng đoàn

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Phái đoàn Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau do ông Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn

Phó Chủ tich Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Trinh cùng các thành viên viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hoà Hưng Trần Thanh Ngọc kính viếng tang

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an Phường Xuân Hòa (TP.HCM) cùng các chiến sĩ viếng tang Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Các tập đoàn, đơn vị doanh nghiệp viếng tang

Đạo tràng Phật tử các tự viện thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đến chư Tăng Ni và bạn đọc quan tâm.