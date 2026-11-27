Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế hữu nhiễu kim quan tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh

Thông tin từ Tiểu ban Thông sự thuộc Ban Tổ chức Lễ tang, hôm nay 27-11, hơn 120 đoàn đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương; nhiều đơn vị; các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng Trị sự, các trường Phật học, tự viện, đạo tràng Phật tử các tỉnh, thành phố đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Phái đoàn chư tôn đức Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ do Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn viếng tang

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ, từ sáng sớm nhiều phái đoàn đã tuần tự viếng tang.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng gia đình; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy dẫn đầu phái đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Tô Thị Bích Châu; nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và các địa phương đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng gia đình viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế do Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu; phái đoàn chư vị giáo phẩm Chứng minh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long do Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh dẫn đầu; Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ do Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban làm trưởng đoàn; Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn; phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn;

Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào do Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban làm Trưởng đoàn; Tông phong Tịnh độ Non Bồng; Ban Giám hiệu, giảng viên và Tăng Ni sinh viên trường Phật học TP.HCM, Đại Tòng Lâm; Ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội TP.HCM; các Ban, Phân ban trực thuộc các Ban chuyên môn Trung ương và các tỉnh, thành phố; Ban Quản trị, chư Tăng Ni các tự viện, tổ đình, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường… đã đến tổ Vĩnh Nghiêm đảnh lễ tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN tân viên tịch cao đăng thượng phẩm.

Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm

Cũng trong ngày hôm nay, Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch theo nghi thức Phật giáo truyền thống Nam bộ; chư Tăng Ni, Phật tử đạo tràng Phật tử Vạn Đức và các tự viện luân phiên trì tụng kinh văn Đại thừa hướng nguyện công đức lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, bậc tôn túc với 98 năm trụ thế, 74 hạ lạp, 72 năm hành đạo gắn bó với Phật giáo Sài Gòn - TP.HCM, nhân chứng đặc biệt của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn năm 1963.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy dẫn đầu phái đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hữu nhiễu kim quan tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trước đó, Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ấn ký Thông cáo đặc biệt, quyết định tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp theo nghi thức cấp cao của GHPGVN để ghi nhớ công đức to lớn của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận lễ viếng của các phái đoàn:

Phái đoàn chư vị giáo phẩm Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chính quyền tỉnh Vĩnh Long

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ hữu nhiễu kim quan, ghi sổ tang tưởng niệm

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế do Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban dẫn đầu

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn viếng tang

Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn

Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào do Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban làm trưởng đoàn

Chư tôn đức Ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm Việt Nam viếng tang

Chư tôn đức tông phong Tịnh độ Non Bồng

Phái đoàn Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội TP.HCM do Hòa thượng Thích Hiển Đức làm trưởng đoàn

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng gia đình viếng tang

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Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng viếng tang

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy dẫn đầu phái đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 viếng tang

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an viếng tang

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Tô Thị Bích Châu; nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến ghi sổ tang lưu niệm

Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử TP.HCM

Chư Tăng nước ngoài viếng tang

Chư Tăng Ni Q.Tân Bình (cũ)

Chư Tăng Ni, Phật tử huyện Hóc Môn (cũ)

Chư Tăng Ni Q.Phú Nhuận (cũ)

Chư tôn đức thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) viếng tang

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Chư tôn đức chùa Xá Lợi

Chư Tăng chùa Vân Sơn (đặc khu Côn Đảo) viếng tang