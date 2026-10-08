Litva sẽ điều 100 binh sĩ đến biên giới giáp 'điểm nóng' Kaliningrad

Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Phòng không, Lực lượng Vũ trang Litva thực hành huấn luyện. Ảnh: Wikimedia Commons

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas ngày 8/10 cho biết quân đội nước này sẽ triển khai tới 100 binh sĩ đến khu vực biên giới giáp vùng Kaliningrad của Nga để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

"Sẽ có tới 100 binh sĩ được triển khai tới biên giới", ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia LRT.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, lực lượng quân đội sẽ đồn trú tại khu vực biên giới trong vài tuần tới.

Quyết định của Bộ Quốc phòng được đưa ra nhằm đáp ứng đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Martynas Katelynas về việc tăng cường an ninh dọc biên giới giáp vùng Kaliningrad. Trong đề nghị gửi Bộ trưởng Quốc phòng, ông Katelynas cho biết ông buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ do tình hình an ninh chung trong khu vực. Bộ trưởng Nội vụ gọi việc triển khai binh sĩ tới biên giới là một biện pháp phòng ngừa.

Động thái trên của Litva diễn ra trong bối cảnh Kaliningrad đang trở thành điểm nóng mới trong căng thẳng Nga - NATO, khi những lời kêu gọi gia tăng sức ép quân sự từ châu Âu kéo theo cảnh báo hạt nhân cứng rắn từ Moskva.

Khi những phát biểu về khả năng xảy ra xung đột giữa Anh và các đồng minh Tây Âu với Nga ngày càng gia tăng, Moskva cảnh báo về nguy cơ dẫn tới hậu quả hạt nhân nếu phương Tây biến những lời cảnh báo thành hành động.

Ngày 2/10, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga.

Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Moskva sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu vùng Kaliningrad bị đe dọa.

Trước đó, Nga gửi tới NATO một công hàm ngoại giao, trong đó Moskva cảnh báo liên minh quân sự phương Tây rằng Liên bang Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này ở Baltic.

Quan hệ giữa Liên bang Nga và NATO, vốn đã ở mức rất xấu kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine năm 2022, tiếp tục xấu đi trong năm nay, khi các chính phủ châu Âu cáo buộc Moskva gia tăng một "cuộc chiến tranh hỗn hợp" trên khắp châu lục thông qua những hành động bao gồm phá hoại và phóng hỏa.

Liên bang Nga bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời bác bỏ những tuyên bố được các chính trị gia phương Tây nhiều lần đưa ra rằng Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể nhằm vào một quốc gia NATO.