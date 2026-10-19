Litva ngăn chặn âm mưu phóng hỏa thiết bị Starlink

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius. Ảnh: lrt.lt

Ông cáo buộc vụ việc có thể là một phần trong chiến dịch chiến tranh hỗn hợp của Nga, song Moskva bác bỏ những cáo buộc tương tự, cho rằng đây là biểu hiện của sự cuồng loạn chống Nga.

Theo Thủ tướng Sinkevicius, những kẻ tấn công tìm cách đốt cháy các ăng-ten vệ tinh và một bộ phận điều khiển tại cơ sở của một công ty lưu trữ thiết bị Starlink trong đêm 18/10. Trao đổi với đài phát thanh quốc gia Litva LRT, ông cho biết các nhà điều tra đã phát hiện chất gây cháy cùng nhiều vật chứa có dung tích từ 3-10 lít tại hiện trường.

Trong thông báo trên mạng xã hội Facebook, ông Sinkevicius cho biết công ty đã được cảnh báo trước về nguy cơ bị tấn công và tăng cường các biện pháp an ninh, nhờ đó âm mưu phóng hỏa không thành công.

Thủ tướng Litva nhận định vụ việc có dấu hiệu nằm trong chiến dịch chiến tranh hỗn hợp của Nga, đồng thời liên hệ với các vụ phá hoại tương tự từng xảy ra tại một số quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan và Bulgaria. Ông cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra để xác định những người thực hiện, tổ chức chỉ đạo và các bên liên quan, đồng thời nhận định có khả năng đã xác định được bên đứng sau vụ việc.

Trước đó, ngày 23/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trạm mặt đất của Starlink ở Ba Lan, được cho là nhằm gây gián đoạn hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh này. Nhà chức trách Ba Lan cũng cáo buộc Nga có liên quan và đã bắt giữ 4 nghi phạm.

Về phần mình, Moskva bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng không có cơ sở.

Cũng trong ngày 18/10, một thiết bị bay không người lái (UAV) rơi và phát nổ tại miền Bắc Litva, gần biên giới với Latvia, làm hư hại một ô tô đang lưu thông. Ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, cho biết thông tin này với đài LRT.

Thủ tướng Sinkevicius cho hay các cơ quan chức năng chưa xác định được UAV có mang theo chất nổ hay không, nguyên nhân gây ra vụ nổ cũng như nguồn gốc của thiết bị. Trong đêm 18/10, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố St. Petersburg của Nga. Trước đây, một số vụ việc liên quan đến UAV tại các quốc gia vùng Baltic cũng xảy ra trong thời điểm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thành phố này. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận mối liên hệ giữa các sự việc.

Theo ông Sinkevicius, hệ thống cảnh báo của Litva đã được kích hoạt nhưng chưa hoạt động hiệu quả như mong muốn, khi các thông báo mới chỉ được ghi nhận tại khu vực quận Kaunas.

Thủ tướng Litva cho biết sẽ triệu tập Ủy ban An ninh Quốc gia vào ngày 19/10 để thảo luận về cả hai vụ việc, trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục quan ngại về nguy cơ phá hoại và những sự cố liên quan đến UAV.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.