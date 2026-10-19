Litva ngăn chặn âm mưu phóng hỏa cơ sở lưu trữ thiết bị Starlink

Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius. Ảnh: lrt.lt

Theo đài phát thanh quốc gia Litva LRT, những kẻ tấn công tìm cách đốt ăng-ten vệ tinh và thiết bị điều khiển tại cơ sở của một công ty lưu trữ Starlink. Các nhà điều tra phát hiện chất gây cháy cùng nhiều vật chứa dung tích từ 3-10 lít tại hiện trường. Nhờ được cảnh báo trước và tăng cường an ninh, công ty đã ngăn chặn vụ tấn công.

Thủ tướng Sinkevicius cho biết nhà chức trách đang điều tra nhằm xác định những người thực hiện và tổ chức đứng sau. Ông liên hệ vụ việc với các vụ phá hoại tương tự tại Ba Lan và Bulgaria. Trước đó, Ba Lan đã bắt giữ 4 nghi phạm sau vụ cháy tại một trạm mặt đất Starlink hồi tháng 9.

Cũng trong ngày 18-10, một thiết bị bay không người lái (UAV) rơi và phát nổ ở miền Bắc Litva, gần biên giới Latvia, làm hư hại một ô tô. Nguyên nhân vụ nổ, nguồn gốc UAV và khả năng thiết bị mang chất nổ hiện chưa được xác định.

Ông Sinkevicius cho biết hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt nhưng hoạt động chưa hiệu quả như mong muốn. Litva dự kiến triệu tập Ủy ban An ninh Quốc gia ngày 19-10 để thảo luận về 2 vụ việc, trong bối cảnh châu Âu gia tăng quan ngại về nguy cơ phá hoại và sự cố UAV.