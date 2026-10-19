Litva điều động tiêm kích NATO sau khi UAV lạ xâm nhập không phận

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva (NKVC), vật thể lạ được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 6h đến 8h ngày 18/10. Nhà chức trách đã phát cảnh báo đỏ tại các khu vực Šiauliai và Panevėžys, đồng thời ban bố cảnh báo vàng tại Kaunas, khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, các tiêm kích NATO đã tiếp cận và hộ tống vật thể lạ nhưng không thể bắn hạ mục tiêu do điều kiện thời tiết khó khăn.

Sau đó, các mảnh vỡ được tìm thấy tại làng Juojonis, thuộc huyện Pasvalys. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy những mảnh vỡ này có thể là bộ phận của một UAV. Theo Quân đội Litva, phương tiện này có khả năng đã đi vào không phận nước này từ Ba Lan. Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, thu thập bằng chứng và điều tra nguồn gốc cũng như hoàn cảnh xâm nhập của UAV.

Cùng ngày, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia cũng cảnh báo về nguy cơ đối với không phận tại các khu vực Bauska, Aizkraukle và Ogre. Nhà chức trách phát cảnh báo khẩn cấp tới người dân và điều động tiêm kích NATO. Cảnh báo được dỡ bỏ lúc 8h12, song quân đội Latvia chưa xác nhận vật thể bị phát hiện có phải là UAV hay không.

Thủ tướng Litvia Mindaugas Sinkevičius cho rằng, cần xác minh khả năng vụ việc có liên quan đến hành vi phá hoại. Tuy nhiên, nguyên nhân và nguồn gốc của vật thể hiện chưa được xác định chính thức. Trước đó, đêm 15/9, các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Italy đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Litvia từ Belarus, gần nhà máy thủy điện Kruonis. Những vụ việc liên tiếp làm gia tăng sự chú ý đối với công tác giám sát và bảo vệ không phận tại khu vực Baltic, nơi các nước thành viên NATO duy trì hoạt động tuần tra trên không.