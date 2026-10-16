Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt

Theo ESPN, trung vệ Lisandro Martinez chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi chỉ trích ban lãnh đạo Manchester United, liên quan đến thất bại 0-2 trước Atletico Madrid trong khuôn khổ League Phase UEFA Champions League 2026-2027.

Ban lãnh đạo Man Utd, bao gồm Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và huấn luyện viên Michael Carrick, có cuộc họp với Martinez tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ hôm 15/10. Sau cuộc gặp, hậu vệ 28 tuổi đăng tải thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi về những phát ngôn trước đó.

Hậu vệ người Argentina công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Anh đồng thời cho rằng HLV Michael Carrick không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ ban lãnh đạo do đội bóng thiếu những bản hợp đồng bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trung vệ Lisandro Martinez chính thức lên tiếng xin lỗi sau cuộc họp với ban lãnh đạo Manchester United. (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, tôi đã gặp ban lãnh đạo CLB và HLV trưởng. Đó là một cuộc trao đổi rất tích cực. Chúng tôi có cơ hội chia sẻ quan điểm và thẳng thắn nói về những gì đã xảy ra sau trận đấu. Ai cũng biết tôi là người giàu cảm xúc và luôn sống hết mình với bóng đá. Sự thất vọng sau thất bại khiến tôi bày tỏ cảm xúc của mình vào thời điểm và trong hoàn cảnh có lẽ không phù hợp. Vì điều đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi”, Martínez viết trên mạng xã hội.

Man Utd chưa xác nhận liệu Martinez có phải chịu hình thức kỷ luật nào vì những phát ngôn gây tranh cãi hay không. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng hậu vệ người Argentina đã bị phạt tiền. Theo các nguồn tin từ nội bộ CLB, vụ việc hiện “được coi là đã khép lại”.

Martinez dự kiến vẫn có thể góp mặt trong trận đấu với Leeds United trên sân Elland Road vào ngày 18/10 nếu được HLV Michael Carrick lựa chọn.