Lisandro Martinez chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo MU

Lisandro Martinez không hài lòng với ban lãnh đạo Manchester United. Ảnh: X.

Thất bại vào rạng sáng 14/10 diễn ra trong bối cảnh trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng Michael Carrick vào tình thế lung lay dữ dội.

Theo Amazon Prime, hậu vệ Martinez thẳng thắn bảo vệ ban huấn luyện cùng các cầu thủ, đồng thời yêu cầu những người phụ trách khâu nhân sự phải chịu trách nhiệm.

Anh nói: “Kết quả này phản ánh chính xác tình hình của câu lạc bộ lúc này. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho huấn luyện viên hay các cầu thủ, nhưng chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ cấp thượng tầng trong việc chiêu mộ lực lượng đủ sức cạnh tranh. Tôi trông đợi nhiều hơn thế từ Giám đốc kỹ thuật. Nếu không thay đổi, mùa giải tới sẽ là một vấn đề lớn".

Phản ứng gay gắt của Martinez nổ ra sau một mùa hè chuyển nhượng ảm đạm. Dù có vé dự Champions League, người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn liên tục bày tỏ sự bất mãn khi đội nhà đưa về những bản hợp đồng như Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans.

Chính sách nhân sự thiếu hiệu quả đẩy "Quỷ đỏ" vào chuỗi phong độ bết bát. Từ đầu mùa, đội bóng mới chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trên mọi đấu trường (trước Sabah FC và Ipswich Town).

Riêng tại Premier League, đoàn quân của Carrick chỉ thắng 1 sau 6 vòng đầu tiên, rơi xuống vị trí thứ 13, chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm và kém ngôi đầu bảng tới 12 điểm.

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