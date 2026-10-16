Lisandro Martinez bị Man Utd phạt tiền sau phát ngôn chỉ trích ban lãnh đạo

Sự việc bắt nguồn từ trận thua 0-2 của Manchester United trước Atletico Madrid tại Champions League hôm thứ Ba.

Sau trận đấu, Lisandro Martinez công khai bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo vì không tăng cường lực lượng đầy đủ, khiến HLV Michael Carrick phải xoay xở với đội hình thiếu chiều sâu.

Trung vệ 28 tuổi cho rằng Man Utd đáng lẽ phải đầu tư mạnh tay hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đồng thời yêu cầu giám đốc bóng đá Jason Wilcox làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Martinez thậm chí nhấn mạnh những thay đổi cần bắt đầu từ bộ máy lãnh đạo thay vì ban huấn luyện.

Lisandro Martinez đã bị phạt vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ nhắm vào ban lãnh đạo Manchester United. Nguồn: PA

Những phát ngôn gay gắt này khiến Man Utd phải tổ chức cuộc họp nội bộ tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm thứ Năm. Cuộc gặp có sự tham gia của Martinez, HLV Carrick, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada.

Theo truyền thông Anh, Martinez được cho là đã bị phạt tiền vì hành động thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, Man Utd không công bố hình thức kỷ luật cụ thể và khẳng định các bên đã giải quyết ổn thỏa những bất đồng.

Sau cuộc họp, Martinez chủ động đăng lời xin lỗi trên Instagram cá nhân. Anh cho biết cuộc trao đổi với ban lãnh đạo và HLV Carrick diễn ra tích cực, giúp mọi người thẳng thắn chia sẻ quan điểm về những gì đã xảy ra.

"Ai cũng biết tôi là người đầy nhiệt huyết và luôn cống hiến hết mình cho bóng đá. Sự thất vọng sau thất bại khiến tôi bộc lộ cảm xúc không đúng lúc, đúng chỗ. Vì điều đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi", Martinez chia sẻ.

Trung vệ người Argentina cũng thừa nhận những phát ngôn của mình không giúp ích cho sự đoàn kết trong đội bóng. Anh khẳng định vẫn tin tưởng đồng đội, ban huấn luyện và những người đang nỗ lực đưa Man Utd trở lại thành công.

Theo SunSport, một số cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Old Trafford tin rằng Martinez lên tiếng nhằm bảo vệ HLV Carrick trước làn sóng chỉ trích về thành tích yếu kém đầu mùa.

Những cầu thủ này cũng cho rằng ban lãnh đạo chưa hỗ trợ nhà cầm quân người Anh đúng mức khi không bổ sung hậu vệ trái và tiền đạo để cạnh tranh với Luke Shaw và Benjamin Sesko.

Man Utd đang có khởi đầu cực kỳ ttej hại trong mùa giải mới. Ảnh: Adam Vaughan/EPA

Man Utd hiện trải qua khởi đầu đáng thất vọng khi thua 4 trong 9 trận trên mọi đấu trường. Tại Premier League, đội bóng đứng thứ 13 với 6 điểm sau 6 vòng, đánh dấu màn khởi đầu tệ nhất của họ tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm.

Tình hình càng khó khăn khi hàng loạt cầu thủ như Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko gặp chấn thương.

Trong trận thua Atletico Madrid, Carrick buộc phải sử dụng trung vệ trẻ Ayden Heaven ở vị trí hậu vệ trái, đẩy Bruno Fernandes sang cánh phải và đưa Matthijs de Ligt trở lại đội hình sau 11 tháng vắng bóng.

Dù vụ việc đã được giải quyết, khả năng Martinez góp mặt trong chuyến làm khách trước Leeds United vào Chủ nhật vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, tương lai của trung vệ 28 tuổi tại Old Trafford cũng đang bỏ ngỏ.

Hợp đồng của Martinez sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, trong khi Man Utd nắm quyền gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina không muốn điều này và đội bóng cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước mắt, Man Utd cần nhanh chóng ổn định nội bộ và cải thiện thành tích, trong bối cảnh áp lực dành cho HLV Michael Carrick ngày càng gia tăng.