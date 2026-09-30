Lisa vừa lập kỷ lục ở VMAs, một chàng trai bất ngờ xuất hiện phía sau sân khấu

Ngày 28/9 (giờ Việt Nam), Lisa chính thức mang về chiếc cúp Best Pop tại MTV VMAs 2026 với ca khúc “Dream” kết hợp Kentaro Sakaguchi.

Chiến thắng này đưa nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên giành Best Pop tại VMAs, đồng thời là nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên nhận giải ở hạng mục này. Trước đó, BTS từng thắng Best Pop vào năm 2020.

Lisa vượt qua các đề cử gồm Ariana Grande, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae và Taylor Swift để nhận chiếc cúp.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ xúc động gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và người hâm mộ, nhắc tới những “giấc mơ” đã đưa cô tới khoảnh khắc hiện tại.

Lisa xúc động gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và người hâm mộ.

Trong lúc sự chú ý vẫn tập trung vào chiến thắng của Lisa, một đoạn video hậu trường dài khoảng vài giây được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhân vật xuất hiện cạnh nữ idol là Blue Pongtiwat, nam diễn viên người Thái Lan đang được nhắc tới nhiều trong các tin đồn tình cảm liên quan đến Lisa.

Sự xuất hiện này lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý, đặc biệt bởi Blue được cho là đã có mặt để đồng hành cùng Lisa trong thời điểm nữ ca sĩ tham dự một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm.

Hai người xuất hiện cùng một địa điểm không đủ để xác nhận quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc hai người xuất hiện cùng một địa điểm không đủ để xác nhận quan hệ tình cảm. Tin đồn giữa Lisa và Blue không bắt đầu từ VMAs. Từ đầu năm, nam diễn viên người Thái được nhắc tới bên cạnh Lisa sau khi xuất hiện tại một bữa tiệc sinh nhật riêng của nữ ca sĩ ở Thái Lan. Sau đó, Blue đăng ảnh chụp cùng Lisa kèm lời chúc dành cho cô. Hai người tiếp tục được bắt gặp hoặc được cho là xuất hiện tại một số địa điểm ở Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản trong những khoảng thời gian gần nhau.

Blue đăng ảnh chụp cùng Lisa kèm lời chúc dành cho cô.

Đến ngày 21/9, một đoạn video được lan truyền tại London tiếp tục làm câu chuyện nóng lên. Người trong video được cho là Lisa và Blue, trong đó nữ idol được nhìn thấy đi cạnh và khoác tay nam diễn viên.

Những hình ảnh này đều được cộng đồng mạng sử dụng để suy đoán về mối quan hệ giữa hai người, nhưng không phải bằng chứng xác nhận chính thức. Câu chuyện càng được chú ý khi những chia sẻ trước đây của Lisa về đời tư được nhắc lại.

Trong bộ phim tài liệu Always Lalisa, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô đã có một vài mối quan hệ khi còn trẻ nhưng chuyện tình cảm phải được giữ kín. Lý do được đề cập là cô không muốn đời tư trở thành yếu tố ảnh hưởng tới BLACKPINK. Quan điểm này khiến những hình ảnh Lisa xuất hiện bên một người khác giới càng dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nữ ca sĩ hiện có lịch trình solo độc lập với nhiều hoạt động quốc tế.

Trước Blue, Lisa từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với Frédéric Arnault. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp từ năm 2023, nhưng chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ.

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Anh hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu và ca sĩ tại Thái Lan. Nam diễn viên được biết đến qua một số dự án phim của Thái Lan và Netflix. Anh cũng có mối quan hệ quen biết với Lisa từ nhiều năm trước. Chính nền tảng quen biết lâu năm này cũng là lý do việc Blue xuất hiện bên Lisa có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau, thay vì mặc nhiên xem đó là dấu hiệu hẹn hò.

Ở thời điểm hiện tại, Lisa và Blue vẫn chưa lên tiếng xác nhận họ đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Ảnh: Tổng hợp