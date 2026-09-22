Lisa tình tứ diễn viên Thái Lan trên phố

Theo Sports Chosun, clip ghi lại cảnh Lisa và nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat cùng đi dạo trên đường phố London (Anh) đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong clip, nữ ca sĩ diện áo măng tô kết hợp mũ trùm, khoác tay Blue Pongtiwat tình tứ. Nam diễn viên mặc trang phục tối màu và đeo kính râm. Cả hai liên tục trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường. Sau đó, họ cùng xuất hiện tại một khu mua sắm.

Lisa và nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat cùng đi dạo trên đường phố London (Anh). Ảnh: Sports Chosun.

Đây không phải lần đầu tiên Lisa và Blue Pongtiwat vướng nghi vấn tình cảm. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản. Thậm chí, dân mạng còn chia sẻ hình ảnh Lisa cùng gia đình đến tham dự tiệc sinh nhật của mẹ Blue Pongtiwat.

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Anh là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại xứ chùa Vàng. Sở hữu ngoại hình điển trai, anh thường được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "Cha Eun Woo của Thái Lan".

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Ảnh: IGNV.

Đáng chú ý, tin đồn tình cảm mới này xuất hiện ngay sau khi truyền thông rộ tin Lisa đã chia tay Frédéric Arnault - con trai tỷ phú tập đoàn LVMH. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023 và từng nhiều lần công khai xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên vào tháng 6 vừa qua, tạp chí Vanity Fair cho biết mối quan hệ của cả hai được cho là đã rạn nứt khi Frédéric không tham dự tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ. Đồng thời phía đại diện của Lisa cũng đưa ra yêu cầu hạn chế các câu hỏi về đời tư.

Thời gian qua, Lisa vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Nữ ca sĩ chuẩn bị tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 27 tới. Với ca khúc solo Dream, cô xuất sắc nhận được 4 đề cử ở các hạng mục Best Pop, Best K-Pop, Best Cinematography và Best Editing. Tại sự kiện này, thành viên BlackPink cũng sẽ lần đầu tiên trình diễn sân khấu live cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên SaWaDiKa.