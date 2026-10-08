Lisa qua 6 mùa Paris Fashion Week: 6 màu sắc thời trang, 6 phiên bản không trùng lặp

Trong hành trình tại Paris Fashion Week, Lisa hiếm khi lặp lại cùng một công thức thời trang. Mỗi lần xuất hiện, cô lại lựa chọn một hình ảnh mới, khi sắc sảo, khi quyến rũ, lúc lại ngọt ngào và tinh nghịch.

Một trong những diện mạo gây ấn tượng mạnh là hình ảnh quyến rũ pha Rock-chic, với áo corset da, quần soóc da nâu, áo khoác oversized và bốt cao gót. Tổng thể mang vẻ nổi loạn nhưng vẫn giữ được sự gợi cảm đặc trưng của Lisa.

Ở một lần khác, cô chuyển sang gam đen với phom dáng dài, layering và những chi tiết kim loại, tạo nên hình ảnh lạnh lùng, bí ẩn và trưởng thành hơn.

Rời khỏi vẻ sắc lạnh, Lisa cũng nhiều lần thử nghiệm những bản phối nữ tính. Set áo blouse họa tiết hoa cùng quần soóc hồng, kết hợp giày cao gót trắng, mang đến hình ảnh trẻ trung và ngọt ngào.

Trong khi đó, trang phục với áo vàng tay phồng, chân váy đen và thắt lưng bản lớn lại gợi cảm giác cổ điển pha hiện đại, cho thấy khả năng cân bằng giữa sự thanh lịch và cá tính.

Ở lần xuất hiện mới nhất tại Paris Fashion Week 2026, Lisa tiếp tục đổi mood với thiết kế xanh tím nổi bật, phần vai phủ bèo hoa cùng chân váy mini, tạo nên diện mạo vừa retro vừa pha chút tinh nghịch. Những chi tiết mềm mại, nữ tính được đặt cạnh phom dáng ngắn và đôi giày cao gót, khiến tổng thể không bị quá “bánh bèo”.

Khả năng biến hóa trong thời trangcũng chính là điều làm nên sức hút của Lisa. Cô không nhất thiết phải trung thành với một hình ảnh để xây dựng dấu ấn cá nhân. Ngược lại, khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được thần thái riêng mới là thứ khiến mỗi lần Lisa xuất hiện tại Paris đều trở thành một khoảnh khắc thời trang đáng chú ý.