Lisa Ono, Hồng Nhung, Hà Trần hội tụ tại Đà Lạt: Jazz có thể trở thành sản phẩm du lịch mới?

Quy tụ dàn sao lớn trong nước và quốc tế tại cao nguyên

Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026) mang đến điểm hẹn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Huy Tuấn. Sự kiện do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện, phối hợp cùng HAUS Foundation và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế tại Đà Lạt (Ảnh: BTC).

Chương trình tạo sức hút lớn khi quy tụ "nữ hoàng bossa nova" Lisa Ono (Nhật Bản), nghệ sĩ Nik West, Raul Midón (Mỹ) cùng các tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Nguyên Lê, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa. Sự giao thoa giữa các ngôi sao thế giới với chất liệu âm nhạc Việt Nam - từ nhạc Trịnh Công Sơn đến âm hưởng nhạc cụ dân tộc - tạo nên dấu ấn nghệ thuật khác biệt giữa không gian phố núi.

Kỳ vọng định hình dòng chảy du lịch âm nhạc bền vững

Sân khấu hoành tráng của Lễ hội nhạc jazz Việt Nam tại Đà Lạt (Ảnh BTC).

Điểm nhấn của lễ hội là hành trình âm nhạc kéo dài 3 ngày qua ba không gian mang sắc thái riêng biệt:

Đêm biểu diễn mở rộng (07.11.2026): Tổ chức từ 18:00 đến 21:00 tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình, đưa giai điệu jazz hòa vào nhịp sống đô thị.

Đêm bế mạc (08.11.2026): Diễn ra từ 17:00 đến 22:00 trong không gian riêng tư tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat (số 1 Đinh Tiên Hoàng) dành cho khách mời.

Việc kết hợp giữa âm nhạc, kiến trúc di sản và cảnh quan cao nguyên là bước đi cụ thể nhằm phát huy danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO" mà Đà Lạt chính thức gia nhập từ ngày 31.10.2023. Bên cạnh việc đề nghị tăng tần suất chuyến bay và vận động miễn phí giữ xe tại các điểm diễn ra sự kiện, địa phương kỳ vọng lễ hội sẽ đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, gắn kết nghệ thuật với phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước định hình nhạc jazz thành sản phẩm du lịch mới đầy sức hút của Đà Lạt.