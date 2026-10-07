Lisa ngọt ngào bất ngờ tại Paris Fashion Week trong thiết kế Louis Vuitton

Lisa BLACKPINK xuất hiện tại Cour Carrée thuộc bảo tàng Louvre để tham dự show Louis Vuitton Xuân Hè 2027. Đồng hành cùng nhà mốt Pháp, nữ ca sĩ lựa chọn một thiết kế có tinh thần playful rõ nét nhưng được tiết chế vừa đủ để giữ vẻ sang trọng đặc trưng.

Tâm điểm của bản phối là chiếc áo len ôm dáng với những đường bèo nhún chạy quanh vai và gấu áo, tạo hiệu ứng như những cánh hoa xếp lớp. Thay vì diện nguyên set theo thiết kế gốc, Lisa tách phần áo và kết hợp cùng chân váy mini bằng da, tạo nên màn đối lập thú vị giữa chất liệu mềm mại, nữ tính và vẻ sắc sảo, mạnh mẽ của da.

Để hoàn thiện tổng thể, Lisa lựa chọn giày mũi nhọn, giúp đôi chân trông dài hơn, cùng túi Louis Vuitton Multipass mang phom dáng nhỏ gọn. Điểm nhấn trang sức đến từ vòng cổ LV Flower Comet, thiết kế nổi bật nhưng không lấn át trang phục.

Đáng chú ý, mái tóc ngắn được tạo phồng nhẹ cùng lớp trang điểm trong trẻo càng nhấn mạnh tinh thần retro của diện mạo. Kiểu tóc này cũng mang đến cho Lisa vẻ trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, đáng yêu.

So với những lần xuất hiện gần đây tại Louis Vuitton, lựa chọn lần này cho thấy Lisa đang khai thác một khía cạnh mềm mại hơn trong phong cách cá nhân. Cô không cần những phom dáng quá cầu kỳ hay gợi cảm để thu hút ánh nhìn. Chính sự cân bằng giữa nữ tính - cá tính - retro đã giúp nữ ca sĩ tạo nên một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ tại Paris Fashion Week.

Một lần nữa, Lisa chứng minh sức hút của mình trong làng thời trang chỉ với một bản phối được xử lý khéo léo, cô vẫn có thể khiến những thiết kế Louis Vuitton trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện thời trang.