Lisa lộ ảnh hẹn hò diễn viên Thái Lan

Tờ Star News Korea đưa tin Lisa và nam diễn viên Blue Pongtiwat được bắt gặp đi dạo trên đường phố Thái Lan. Nguồn tin miêu tả họ rất thoải mái khi ở cạnh nhau.

Trong hình ảnh, 2 người mặc đồ giản dị. Thành viên BlackPink đội mũ, tay cầm đồ uống và sử dụng điện thoại. Hình ảnh đời thường tiếp tục làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Trước đó, Lisa và Blue nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Ngày 15/10, cả hai được cho là dùng bữa tối với mẹ của Lisa tại một nhà hàng ở Thái Lan. Ngày 21/9, họ cũng được bắt gặp đi dạo tại London. Một số hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người có những cử chỉ thân mật, trong đó Lisa được cho là khoác tay nam diễn viên.

Hình ảnh Lisa và Blue Pongtiwat trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Star News Korea.

Ngày 28/9, Lisa tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards và giành giải Best Pop với ca khúc Dream. Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng, Blue xuất hiện phía sau nữ ca sĩ. Chi tiết này tiếp tục khiến tin đồn tình cảm giữa hai người được bàn luận.

Blue Pongtiwat, tên đầy đủ là Pongtiwat Tangwancharoen, sinh năm 2000. Anh bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí từ khi học lớp 10, từng được biết đến qua các nội dung trực tuyến trên trang Dek-D trước khi tham gia thử giọng và ký hợp đồng với Wave TV. Năm 2016, Blue xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim Rahas Pritsana (Mật mã bí ẩn). Sau đó, anh được chú ý qua vai Pok trong Lồng nghiệp chướng, rồi đảm nhận vai phụ trong You Are My Heartbeat có Mai Davika đóng chính.

Nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, trong đó có The Family. Anh còn được truyền thông gọi là “Cha Eun-woo phiên bản Thái Lan” nhờ ngoại hình được nhận xét có nét tương đồng với nam diễn viên Hàn Quốc.

Trước khi vướng tin đồn với Blue, Lisa từng nhiều lần bị đồn hẹn hò Frédéric Arnault, con trai tỷ phú Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và địa điểm công cộng nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Tháng 6/2025, một số phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin cả hai có thể đã chia tay.