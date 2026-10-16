Lisa gây tranh cãi với teaser ca khúc mới, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội

Đoạn teaser ca khúc Tarantino của Lisa (BLACKPINK) vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng đồng đều, sản phẩm mới của nữ ca sĩ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, từ tranh cãi xoay quanh tên bài hát đến những lời chê bai về phong cách âm nhạc và định hướng sáng tạo.

Ngày 14/10, LLOUD - công ty quản lý của Lisa chia sẻ đoạn teaser giới thiệu ca khúc Tarantino, dự kiến phát hành vào ngày 23/10. Đây là sản phẩm mới tiếp theo của nữ ca sĩ trong hành trình phát triển sự nghiệp solo sau khi hoạt động độc lập với BLACKPINK. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn nhá hàng đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong khi một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng trước màu sắc mới mà Lisa mang đến, không ít cư dân mạng lại phản ứng gay gắt. Những tranh luận nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc, xoay quanh ý nghĩa của tựa đề Tarantino, hình ảnh cá nhân của nữ ca sĩ và những lựa chọn trong sự nghiệp gần đây.

Một trong những nguyên nhân khiến teaser gây tranh cãi là việc Lisa lựa chọn cái tên Tarantino cho ca khúc mới. Một số cư dân mạng liên tưởng tựa đề này đến đạo diễn Quentin Tarantino, người nổi tiếng với phong cách làm phim bạo lực và việc sử dụng ngôn ngữ gây tranh cãi trong nhiều tác phẩm.

Trên mạng xã hội X, một số tài khoản chỉ trích quyết định đặt tên bài hát của Lisa, cho rằng lựa chọn này khó tránh khỏi những liên tưởng tiêu cực. Thậm chí, có người còn kết nối vấn đề với những tranh luận liên quan đến các mối quan hệ cá nhân của nữ ca sĩ, từ đó đưa ra những nhận xét gay gắt về quan điểm và lựa chọn của cô.

Một tài khoản cho rằng việc Lisa sử dụng tên Tarantino là điều đáng thất vọng, nhất là khi đạo diễn Quentin Tarantino từng gây tranh luận vì cách sử dụng ngôn ngữ trong các bộ phim. Một số ý kiến khác tiếp tục chỉ trích cả phần lời được hé lộ, nhận xét rằng ca khúc có cách thể hiện thiếu mới mẻ và chưa tạo được ấn tượng như kỳ vọng.

Dù vậy, những bình luận này chủ yếu phản ánh quan điểm của một bộ phận cư dân mạng. Chưa có thông tin cho thấy Lisa đã công bố đầy đủ ý nghĩa đằng sau tựa đề Tarantino hoặc xác nhận ca khúc được lấy cảm hứng trực tiếp từ đạo diễn Quentin Tarantino. Vì thế, việc đồng nhất tên bài hát với quan điểm cá nhân của nữ ca sĩ vẫn chỉ là suy đoán từ phía người dùng mạng xã hội.

Bên cạnh tranh cãi về tên bài hát, teaser Tarantino còn khiến Lisa đối mặt với những nhận xét cho rằng âm nhạc của cô đang lặp lại công thức quen thuộc.

Một số cư dân mạng cho rằng những gì được hé lộ chưa đủ sức tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm trước đây của nữ ca sĩ. Có người thậm chí ví phong cách viết lời của Lisa với những câu chuyện thường thấy trên nền tảng Wattpad, qua đó mỉa mai cách xây dựng hình ảnh và nội dung âm nhạc của cô.

Không dừng lại ở đó, một số ý kiến còn cho rằng Lisa vẫn duy trì công thức sản xuất âm nhạc gắn với giai đoạn hoạt động dưới trướng YG Entertainment. Điều này gây chú ý bởi nữ ca sĩ từng có những chia sẻ liên quan đến công ty cũ trong bộ phim tài liệu về mình.

Theo những bình luận trên mạng xã hội, các sản phẩm solo của Lisa chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt về phong cách, dù cô đã có thêm không gian để chủ động định hình con đường riêng. Một số người cho rằng những ca khúc gần đây vẫn xoay quanh màu sắc âm nhạc và hình tượng quen thuộc, khiến họ cảm thấy thiếu bất ngờ khi tiếp cận sản phẩm mới.

Tuy nhiên, những nhận xét này được đưa ra khi công chúng mới chỉ tiếp cận một đoạn teaser ngắn. Khi toàn bộ ca khúc chưa được phát hành, việc đánh giá đầy đủ chất lượng âm nhạc, cấu trúc bài hát hay mức độ sáng tạo của sản phẩm vẫn còn quá sớm.

Tranh cãi xoay quanh Tarantino một lần nữa cho thấy sự chú ý mà Lisa nhận được trong các hoạt động cá nhân. Là thành viên của BLACKPINK và nghệ sĩ đang theo đuổi sự nghiệp solo, mỗi sản phẩm mới của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mức độ quan tâm lớn cũng đồng nghĩa với việc những lựa chọn về âm nhạc, hình ảnh và thông điệp đều có thể trở thành đối tượng tranh luận.

Với Tarantino, phản ứng của công chúng hiện chưa đồng nhất. Trong khi người hâm mộ chờ đợi sản phẩm hoàn chỉnh, một bộ phận cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng ngay từ đoạn nhá hàng. Những lời chỉ trích tập trung vào cả nội dung được hé lộ lẫn hình ảnh mà Lisa đang xây dựng trong sự nghiệp solo.

Dẫu vậy, teaser chỉ là phần giới thiệu ngắn, chưa đủ để phản ánh toàn bộ tinh thần của một ca khúc. Phản ứng ban đầu trên mạng xã hội cũng không đồng nghĩa với đánh giá chung của khán giả đối với sản phẩm khi phát hành chính thức.

Ca khúc Tarantino dự kiến ra mắt ngày 23/10. Trong thời gian chờ đợi, điều được quan tâm là liệu Lisa có thể tạo nên sự khác biệt với sản phẩm mới, đồng thời thuyết phục những khán giả đang hoài nghi về hướng đi âm nhạc của mình hay không. Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi toàn bộ ca khúc chính thức đến với công chúng.