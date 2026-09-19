Lisa được Bộ trưởng Thái Lan bảo vệ trước tranh cãi uống bia trên sóng truyền hình

Mới đây, Lisa đã xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon để giới thiệu mini album sắp tới của mình. Tại đây, cô nàng mang đến cho người dẫn chương trình Jimmy Fallon món đặc sản của Thái Lan là Som tam, cũng như hướng dẫn ông một vài từ tiếng Thái liên quan tới chủ đề "nhậu nhẹt".

Tưởng chừng như nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục "ghi điểm" tuyệt đối với khán giả quê nhà bởi màn quảng bá văn hóa Thái không thể chuẩn chỉnh hơn, Lisa lại bất ngờ vướng vào một tranh cãi nghiêm trọng.

Cụ thể, bên cạnh Som tam, Lisa còn giới thiệu một công thức đồ uống có cồn với thành phần chính là bia. Không chỉ vậy, trong video, Lisa còn sử dụng một chai bia có thể hiện rõ logo của một nhãn hiệu "quốc dân" tại Thái. Nàng em út của BLACKPINK cũng không ngần ngại mà cùng vị MC chương trình nâng ly và uống cạn phần nước có cồn đã pha chế trong sự hò reo của khán giả.

Hành động này đã dẫn đến những tranh cãi tại Thái vì nó có liên quan tới Điều 32 của Luật Kiểm soát đồ uống có cồn năm 2008 tại đất nước này. Theo đó, luật này nghiêm cấm bất cứ ai sử dụng danh tiếng của mình để trục lợi cá nhân, truyền đạt hoặc trưng bày tên hoặc nhãn hiệu của một loại đồ uống có cồn với mục đích khuyến khích người khác tiêu thụ nó.

Nếu đoạn video này được quay và chiếu tại Thái Lan, Lisa chắc chắn đã vi phạm điều luật nêu trên.

Trước những ý kiến lùm xùm nổ ra, nhiều người hâm mộ của Lisa đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực nữ thần tượng, khi cho rằng hành động này của cô không được thực hiện hay quay dựng tại Thái, nên không có đủ cơ sở quy kết rằng Lisa đã phạm luật.

Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng Lisa nên cẩn trọng hơn với tư cách là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tại Thái Lan. Mỗi hành vi của cô đều được cả xã hội theo dõi "nhất cử nhất động", nên việc quảng bá công khai một sản phẩm có cồn - vốn không được luật pháp đất nước chấp thuận - dù ở bất kỳ đâu, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Những tranh cãi không hồi kết nổ ra đã khiến cho Lisa trở thành cái tên "nóng hổi" trên các diễn đàn mạng xã hội của xứ sở Chùa Vàng.

Các ý kiến trái chiều bùng lên quyết liệt đến mức Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan, ông Pattana Promphat phải lên tiếng chính thức. Theo ông, Lisa hoàn toàn không vi phạm pháp luật Thái Lan vì nhiều lý do. Thứ nhất, Lisa không quay hình và phát sóng đoạn video cùng Jimmy Fallon trong lãnh thổ Thái Lan. Thứ hai, hành động của cô dường như mang tính cá nhân và không cho thấy ý định quảng cáo sản phẩm.

Vị Bộ trưởng cho rằng sự việc này không đáng để bị thổi bùng thành một tranh cãi lớn, vì nó là "chuyện bên ngoài đất nước". Ông cũng nhấn mạnh chương trình của Jimmy Fallon có số phát sóng của Lisa vẫn được lưu hành trên các phương tiện truyền thông, miễn là các hình ảnh về bia rượu được làm mờ theo đúng quy định pháp luật.

Dù Lisa không phạm luật, Bộ trưởng Pattana Promphat cảnh báo những trang tin hoặc người dùng mạng xã hội Thái Lan có thể đối diện với án phạt nếu chia sẻ "nguyên xi" đoạn video mà không có động tác chỉnh sửa phù hợp.

Thậm chí, từ tiền lệ mà Lisa vô tình tạo ra, các Đại biểu Quốc hội tại Bangkok còn đề xuất Ủy ban Kiểm soát Đồ uống có cồn ban hành các thông báo rõ ràng quy định các hành vi bị cấm để tránh hiểu sai. Sự vào cuộc của lãnh đạo Thái Lan đã cho thấy Lisa thật sự sở hữu tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa đại chúng tại đất nước này.

Trước đó, Lisa đã hé lộ EP PRESS PLAY bằng ca khúc mở đường SaWaDiKa mang đậm màu sắc văn hóa Thái Lan. Lisa cho biết các ca khúc trong EP này sẽ mang cảm giác một cuộn phim được lồng ghép nhiều yếu tố tri ân đến bản sắc nguồn cội của mình. PRESS PLAY tiếp tục là một dự án được phát hành dưới trướng công ty riêng LLOUD của nàng "búp bê Thái" nhà BLACKPINK, dự kiến được ra mắt vào tháng 10 sắp tới.