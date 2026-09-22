Lisa - con gái Khánh Thi lần đầu đi catwalk gây chú ý

Khánh Thi đã tự hào chia sẻ khoảnh khắc Lisa tham gia một cuộc thi người mẫu. Cô bé tự tin thể hiện khả năng của bản thân và không quên khoe nét đáng yêu đúng tuổi của mình. Lisa được khán giả nhận xét có thần thái tự tin cùng gương mặt càng lớn càng xinh xắn. Clip ghi lại khoảnh khắc của cô bé nhận được nhiều tương tác từ cộng đồng mạng. Khán giả bày tỏ tình cảm yêu mến với Lisa như một idol nhí.

Lisa - con gái Khánh Thi tự tin sải bước dù đây là lần đầu tiên đi catwalk.

Lisa là con gái út của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Cô bé sinh năm 2023, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình có ba người con. Từ khi chào đời, Lisa thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài dễ thương, Lisa còn gây chú ý bởi biểu cảm tự nhiên và sự tinh nghịch đúng lứa tuổi. Trong nhiều hình ảnh, cô bé được nhận xét có nét giống cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là đôi mắt và gương mặt bầu bĩnh.

Là con út, Lisa nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ và hai anh chị Kubi, Anna. Những khoảnh khắc các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau thường có sự xuất hiện của cô bé nhỏ tuổi nhất.

Vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương của Lisa.

Khánh Thi từng chia sẻ nhiều hình ảnh của con gái trong những dịp đặc biệt. Qua những bài đăng của nữ kiện tướng, có thể thấy Lisa được tạo điều kiện để vui chơi, vận động và khám phá thế giới xung quanh theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Ở tuổi lên 3, cô bé bắt đầu bộc lộ cá tính riêng. Lisa khá hoạt bát, thích tương tác với mọi người và thường tạo ra những biểu cảm đáng yêu trước ống kính. Những khoảnh khắc giản dị của cô bé vì thế thường nhận được sự quan tâm của người hâm mộ gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Từ một em bé nhỏ xuất hiện trong những bức ảnh gia đình, Lisa ngày càng lớn và có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô bé vẫn giữ nét hồn nhiên, đáng yêu nhưng đã bắt đầu bộc lộ cá tính riêng.

Khánh Thi - Phan Hiển từng trải qua hành trình dài từ bạn nhảy, bạn đời đến cha mẹ của ba người con. Trong cuộc sống hiện tại, bên cạnh công việc và những dự án dancesport, các con là một phần quan trọng trong hành trình của họ.

Lisa được ví là công chúa phiên bản đời thực.

Nếu Kubi đã có những bước tiến rõ nét trên sàn đấu, Anna được yêu mến bởi vẻ ngoài và tính cách nhẹ nhàng thì Lisa lại mang đến màu sắc tươi vui, hồn nhiên cho gia đình. Cô bé được kỳ vọng sẽ có một tuổi thơ nhiều trải nghiệm, trước khi tự lựa chọn con đường riêng khi trưởng thành.

Ở tuổi lên 3, Lisa chưa cần phải chứng minh điều gì. Những khoảnh khắc cô bé vui chơi, tập múa, ríu rít bên bố mẹ hay quấn quýt với anh chị đã đủ tạo nên hình ảnh một "em bé bánh bao" đáng yêu trong gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.