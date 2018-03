Lisa (BlackPink) và những khoảnh khắc làm nên thương hiệu 'nữ hoàng meme'

Chắn chắn những hình ảnh hài hước của cô nàng sẽ khiến bạn phải bật cười.

Video về trainee bí ẩn YG đăng tải 6 năm trước.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lisa khiến ai xem cũng phải bật cười.

Tập đầu tiên “góp mặt” tại Weekly Idol, cô đã “lầy lội” nhái lại điệu bộ cùng cách nói chuyện của chủ tịch Yang Hyun Suk.

Đến lúc tham gia Running Man, với biểu cảm hốt hoảng khi nhận thử thách, Lisa đã gây viral suốt một thời gian dài.

Lần trở lại ở Weekly Idol, maknae của BlackPink khiến cả trường quay cười nghiêng ngả khi chọn đạo cụ để thực hiện thử thách.

Hài hước từ livestream giới thiệu single As If It’s Your Last...

đến trong cả MV.

Lisa không ngại cười to tiếng, thậm chí lăn lộn trên sóng trực tiếp.

Điệu nhảy bắt taxi từng “làm mưa làm gió” với giới trẻ Thái Lan đã được cô nàng đem đến chương trình Knowing Brothers.

YG và Onstyle đã hợp tác để sản xuất LisaTV dành riêng cho cô gái này. Đây là chương trình bạn không nên bỏ qua nếu muốn biết tường tận độ “điên” của Lisa.

Bên cạnh đó, BlackPink House - nơi ghi lại những hình ảnh cả 4 thành viên trong cuộc sống thường nhật cũng sẽ giúp bạn giải trí bởi sự đáng yêu, tinh nghịch của các cô gái, đặc biệt là maknae.

Không chỉ Lisa mà Blinks cũng hết lòng “hỗ trợ” idol trong việc giữ gìn thương hiệu “nữ hoàng meme”. Những hình ảnh, video liên tục được “xuất xưởng” bởi các fan và đa số đều chế về em út BlackPink.

Năng nổ từ việc cap ảnh…

….cho đến chế meme.

“Tôi sau khi học được 5 phút”.

Cách cười để thu hút “cờ-rớt”.

Ngay cả hình ảnh xinh lung linh của các thành viên khác cũng được Blinks phát hiện bóng dáng “khó đỡ” của maknae.

Ngoài tài năng và sự hài hước, Lisa còn nhận được nhiều tình cảm từ công chúng nhờ tính tốt bụng, thẳng thắn, luôn quan tâm mọi người. Hôm nay maknae của chúng ta đã bước sang tuổi 21, cùng chúc cho cô nàng sẽ ngày càng xinh đẹp và thành công hơn rực rỡ trong sự nghiệp nhé!

#BrightestStarLisaDay

Quỳnh Anh