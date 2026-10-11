Lisa (BLACKPINK) khoe chân dài với suit hồng siêu ngắn

Lisa (BLACKPINK) vừa xuất hiện tại một bữa tiệc hậu show diễn mới nhất của Louis Vuitton ở Paris. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục đồng điệu màu hồng kẹo ngọt của nhà mốt Pháp, mang đến hình ảnh trẻ trung, nổi bật. Thiết kế suit vốn gắn với vẻ thanh lịch, kín đáo được biến tấu theo hướng táo bạo, lấy cảm hứng từ phong cách Barbie.

Phần áo khoác dáng ngắn được làm từ vải tweed ánh kim, nổi bật với hai túi lớn trước ngực và khóa kéo phía trước. Lisa để mở áo, khoe chiếc áo ba lỗ màu trắng có độ dài ngắn, để lộ vòng eo săn chắc. Phần gấu áo được xử lý nhún bèo, tạo điểm nhấn mềm mại cho tổng thể. Thiết kế cũng để lộ một phần lớp lót màu cam bên trong áo khoác, tăng thêm nét tương phản cho bộ trang phục.

Lisa (BLACKPINK) thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Paris trong bộ suit hồng siêu ngắn của Louis Vuitton, kết hợp áo croptop và sandals cao gót ánh kim. Ảnh: Getty Images

Nữ ca sĩ phối áo khoác với chân váy siêu ngắn cùng chất liệu và màu sắc. Thiết kế váy có các túi nắp cài khuy vàng, tạo sự đồng bộ với phần áo. Đôi sandals cao gót ánh kim màu vàng giúp hoàn thiện diện mạo nổi bật, trong khi chiếc túi Multipass cỡ nhỏ bằng da nâu, mang họa tiết monogram đặc trưng, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Những lựa chọn thời trang gần đây cho thấy Lisa liên tục ưu ái các thiết kế có độ dài ngắn, ngay cả khi thời tiết tại châu Âu bắt đầu chuyển lạnh. Trước khi dự tiệc của Louis Vuitton, nữ ca sĩ đã ngồi hàng ghế đầu tại show diễn bộ sưu tập ready-to-wear Xuân Hè 2027 của thương hiệu. Khi đó, cô diện chiếc váy mini màu xanh navy với các chi tiết bèo nhún tạo hình như những cánh hoa ở phần cổ và eo, để lộ đôi chân dài.

Phong cách thời trang của Lisa (BLACKPINK) nổi bật với sự linh hoạt, cá tính và khả năng biến hóa đa dạng từ thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Một ngày trước đó, Lisa cũng xuất hiện trong chiếc váy dáng áo khoác siêu ngắn màu vàng đồng của thương hiệu Retrofête. Thiết kế có chi tiết thắt lưng nhấn vào vòng eo, mang đến vẻ ngoài cá tính và hiện đại.

Trong khi nhiều người bắt đầu lựa chọn áo len và khăn quàng để thích nghi với thời tiết se lạnh, Lisa vẫn trung thành với những thiết kế siêu ngắn. Qua các lần xuất hiện liên tiếp tại Paris, thành viên Blackpink cho thấy sự ưu ái dành cho phong cách thời trang tôn dáng, kết hợp màu sắc nổi bật với những đường cắt táo bạo.