Lisa (BLACKPINK) ghi tên mình vào lịch sử tại 'VMAs 2026'

Vào ngày 27/9 (giờ địa phương), Lisa đã tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles.

Lisa đã giành giải "Video nhạc pop xuất sắc nhất" (Best Pop), với đĩa đơn DREAM, sản phẩm hợp tác cùng Sakaguchi Kentaro. Cô là nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên trong lịch sử nhận được giải thưởng này, đồng thời cũng là nghệ sĩ châu Á thứ hai đạt được thành tích đó. Lisa đã được đề cử cùng với các nghệ sĩ như Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae, Charli XCX và Taylor Swift.

Ngay sau khi nhận giải, Lisa đã chia sẻ cảm nghĩ: "Cảm ơn vì giải thưởng tuyệt vời này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã góp phần tạo nên ca khúc này. Vô số giấc mơ ấp ủ suốt những đêm dài đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay. Cảm ơn vì nguồn cảm hứng đó. Và gửi tới người hâm mộ, tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu thiếu các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì tình yêu và sự ủng hộ của các bạn".

Ngoài hạng mục 'Best Pop' (Ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất), Lisa còn nhận được đề cử ở các hạng mục 'Best K-pop' (Ca khúc K-pop xuất sắc nhất), 'Best Cinematography' (Quay phim xuất sắc nhất) và 'Best Editing' (Dựng phim xuất sắc nhất), thu hút sự chú ý về khả năng giành thêm các giải thưởng khác.