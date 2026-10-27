Lisa (Blackpink) gây tranh luận khi album mới chỉ bán hơn 27.000 bản

Lisa (Blackpink) trở thành tâm điểm tranh luận khi doanh số mini-album mới mang tên Press play ghi nhận hơn 27.000 bản sau ba ngày phát hành. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Ngày 23.10, Lisa chính thức giới thiệu mini-album đầu tay mang tên Press play, đánh dấu hoạt động âm nhạc mới trong hành trình phát triển sự nghiệp solo. Sản phẩm gồm hai đĩa đơn Tarantino và Sawadika, đồng thời được phát hành dưới dạng đĩa vật lý dành cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào âm nhạc, sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển sang thành tích thương mại của album.

Theo dữ liệu được ghi nhận trên Hanteo Chart, tính đến lần cập nhật ngày 26.10, Press play đạt doanh số hơn 27.000 bản sau ba ngày phát hành.

Kết quả này gây bất ngờ với một bộ phận cư dân mạng, bởi Lisa vốn là một trong những thần tượng Kpop sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cuộc tranh luận xuất hiện xoay quanh sự chênh lệch giữa mức độ nổi tiếng của nữ ca sĩ và lượng đĩa được ghi nhận.

Một số người cho rằng doanh số chưa tương xứng với vị thế của thành viên Blackpink, thậm chí đặt nghi vấn về khả năng duy trì sức hút trong hoạt động solo.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cách đánh giá này. Người hâm mộ Lisa cho rằng việc kết luận một nghệ sĩ thành công hay thất bại chỉ dựa trên doanh số đĩa vật lý trong vài ngày đầu là thiếu toàn diện.

Đáng chú ý, Press play còn được phân phối thông qua trang web riêng của Lisa, với nhiều phiên bản album và sản phẩm lưu niệm đi kèm. Một số mặt hàng trên nền tảng này được cho là đã bán hết sau khi mở bán.

Theo thông tin được giới thiệu trên trang web, doanh số từ kênh phân phối này chưa được báo cáo lên Hanteo Chart. Điều đó đồng nghĩa với việc số liệu đang được chia sẻ trên mạng xã hội có thể chưa bao gồm toàn bộ lượng album tiêu thụ qua các kênh bán hàng.

Dù vậy, hiện chưa có số liệu tổng hợp được xác nhận để xác định chính xác doanh số thực tế của Press play. Vì thế, việc so sánh thành tích của album với những sản phẩm khác cần tính đến thời điểm cập nhật, phương thức phân phối và phạm vi thống kê.

Tranh luận xung quanh album mới cũng phản ánh áp lực thành tích ngày càng lớn đối với các nghệ sĩ Kpop. Doanh số đĩa vật lý thường được xem là một trong những chỉ số thể hiện khả năng huy động người hâm mộ, nhưng không phải thước đo duy nhất về mức độ phổ biến hay thành công thương mại.

Đối với Lisa, sự nghiệp cá nhân của cô trong những năm gần đây đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực.

Sau khi không gia hạn hợp đồng quản lý hoạt động cá nhân với YG Entertainment vào cuối năm 2023, nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD và từng bước xây dựng định hướng phát triển độc lập.

Lisa liên tiếp giới thiệu các ca khúc solo như Rockstar, New Woman, Moonlit Floor, trước khi phát hành album phòng thu đầu tay Alter Ego. Những hoạt động này đánh dấu nỗ lực định hình màu sắc âm nhạc riêng, đồng thời tiếp cận thị trường quốc tế ngoài khuôn khổ hoạt động nhóm Blackpink.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn thử sức với diễn xuất qua mùa thứ ba của loạt phim The White Lotus. Bên cạnh đó, cô tiếp tục duy trì sự hiện diện trong ngành thời trang thông qua các hoạt động hợp tác và vai trò đại sứ thương hiệu.

Với phạm vi hoạt động ngày càng đa dạng, sức ảnh hưởng của Lisa khó có thể được đánh giá chỉ bằng một chỉ số doanh số album. Tuy nhiên, những tranh luận quanh Press play cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho từng bước đi của nữ nghệ sĩ.

Khi số liệu bán hàng đầy đủ chưa được công bố, thành tích thương mại thực tế của mini-album vẫn cần thêm thời gian để đánh giá. Điều đáng chú ý là câu chuyện một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách nhìn nhận thành công của nghệ sĩ Kpop trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng đa dạng về hình thức phát hành và tiêu thụ.